Aumentan a 69 los muertos por choque de trenes en España: Continúa búsqueda de víctimas y maquinistas inician huelga

El número de fallecidos por el choque de dos trenes de alta velocidad en Urda, España, aumentó a 69 este jueves, luego de que se confirmara la muerte de una persona que permanecía hospitalizada. Los equipos de emergencia continúan trabajando en el lugar del accidente, ocurrido este miércoles en la provincia de Toledo.

Según informó El Mundo, la tragedia involucró a un tren AVE de Renfe y otro de la compañía Iryo, en los que viajaban más de 500 personas. Entre los desaparecidos se encuentra la exministra de Trabajo española Fátima Báñez.

La actualización del balance fue confirmada por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quien indicó que la última víctima murió en un hospital. De acuerdo con las autoridades regionales, otras 50 personas permanecen hospitalizadas.

Las primeras investigaciones apuntan a una falla en el sistema de seguridad ferroviaria y a una posterior autorización del centro de control para que el AVE reanudara su marcha, pese a que el tren de Iryo permanecía detenido en la misma vía. Las causas definitivas del accidente todavía se investigan.

Entre los pasajeros había ciudadanos de China, Japón y Filipinas. Además, se confirmó el fallecimiento de un ciudadano argentino, la primera víctima extranjera identificada, según la información publicada por el medio español.

La tragedia se produjo nueve meses después del accidente ferroviario de Adamuz, en Córdoba, que dejó 46 fallecidos en enero de este año. El Gobierno español decretó tres días de luto oficial, desde este jueves hasta el sábado 31 de octubre.

En paralelo, los maquinistas de Renfe iniciaron este jueves una huelga de 24 horas, convocada previamente por el Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (Semaf). La movilización exige mejoras estructurales de seguridad y el cumplimiento de compromisos adquiridos por las autoridades y empresas ferroviarias.

Pese a la coincidencia con el accidente, el sindicato decidió mantener la paralización y llamó a evitar especulaciones sobre sus causas mientras avanzan las investigaciones.