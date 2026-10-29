Desempleo nuevamente sube: Se ubicó en un 9,8% en el trimestre julio – septiembre y alcanzó un 10,5% entre las mujeres

La tasa de desocupación en Chile llegó a 9,8% durante el trimestre julio-septiembre de 2026, lo que representa un aumento de 1,3 puntos porcentuales en comparación con el mismo período del año anterior.

Así lo informó este jueves el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), a través de su Encuesta Nacional de Empleo (ENE), que también registró una disminución de 1,1% en la cantidad de personas ocupadas y un incremento de 0,3% en la fuerza de trabajo.

En paralelo, el número de personas desocupadas aumentó 15,3% en doce meses, impulsado por el crecimiento de quienes se encontraban cesantes (14,4%) y de quienes buscaban empleo por primera vez (24,7%).

La desocupación entre las mujeres alcanzó 10,5%, con un aumento anual de 1,4 puntos porcentuales. En tanto, entre los hombres llegó a 9,3%, lo que equivale a un incremento de 1,2 puntos porcentuales.

Respecto de la caída en el empleo, los sectores económicos que más incidieron fueron información y comunicaciones (-20,8%), actividades financieras y de seguros (-14,1%) e industria manufacturera (-8,1%).

Por otra parte, la tasa de ocupación informal se ubicó en 26,4%, aumentando 0,2 puntos porcentuales en doce meses. El indicador alcanzó 28,2% entre las mujeres y 25,1% entre los hombres.

En la Región Metropolitana, la tasa de desocupación llegó a 10,4%, registrando un incremento de 1,6 puntos porcentuales respecto del mismo trimestre de 2025. Este resultado estuvo asociado a una disminución de 1,3% de la población ocupada y un aumento de 0,5% de la fuerza de trabajo.

Finalmente, el INE informó que la tasa de desocupación ajustada estacionalmente alcanzó 9,6%, con un aumento de 0,2 puntos porcentuales respecto del trimestre móvil anterior.