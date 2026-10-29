Raúl Sohr analiza la salida de Flávio Bolsonaro a Miami: “La imagen que trasciende es que el capitán abandona el buque”

El analista internacional de CNN Chile, Raúl Sohr, abordó la sorpresiva salida de Brasil de Flávio Bolsonaro, quien llegó a Estados Unidos tras pasar por Argentina y Ecuador, pese a mantener una prohibición judicial en su contra.

Al respecto, el especialista afirmó estar “impactado, realmente impactado, porque hace dos días lo veíamos a Flávio diciendo ‘yo seré el jefe de la oposición’. Es decir, eso significa asumir una responsabilidad política fundamental en Brasil. Y al día siguiente nos enteramos que ya no lo han visto en ninguna parte, comienzan las especulaciones y finalmente nos enteramos que está en Miami. Y bueno, la imagen que trasciende de esto es que el capitán abandona el buque”.

“La idea colectiva que aparece es que la oposición brasileña queda acéfala. El hombre que habían elegido para que condujera los destinos de Brasil, una vez que pierde los comicios, desaparece y virtualmente se fuga del país”, agregó el experto.

Sobre el impacto de esta decisión en el sector opositor, Sohr aseguró que “la marca registrada Bolsonaro se ha desvalorizado bastante. Primero la derrota, porque en la derrota, como pasa en todo el mundo, se buscan a los culpables. Y Flávio tiene una serie de acusaciones judiciales. Aparentemente eso fue lo que propició que, ante la posibilidad de perder todo fuero, sintió que estaba expuesto y decidió ponerse el parche antes de la herida”.

“Él eligió abandonar el país con su familia, y en muchos casos esto es casi sinónimo de admisión de culpa. Si me llevan a juicio, en una de esas me van a probar todos los entuertos de los cuales me acusan”, enfatizó.

En cuanto a las posibles repercusiones internacionales, luego de que se anunciara la entrega de visas estadounidenses para el político y su familia, el analista descartó mayores conflictos comerciales. “Con Estados Unidos yo creo que la suerte está echada. Por supuesto esto daña las relaciones con Estados Unidos, daña las relaciones con Argentina, pero las relaciones entre Estados son mucho más que la coyuntura política. Para Brasil, Argentina es un socio importante y viceversa. De manera que no va a ir más allá de un enfrentamiento diplomático, se pueden hacer desaires, se van a omitir ciertas invitaciones. Pero no creo que eso tenga ningún impacto comercial mayor”, explicó.

Finalmente, respecto a los factores que consolidaron la victoria del actual mandatario, quien fue reelegido con el 51,79% de los sufragios, el especialista apuntó a que “fue la movilización. Tanto virtual a través de las redes, pero principalmente la enorme movilización de los jóvenes que se volcaron a las calles”.

“Lo que primó en la segunda vuelta, más que un prolulismo, fue un antibolsonarismo. Es decir, mucha gente comenzó a tener inquietud y temor de lo que podría ser el gobierno de Flávio Bolsonaro. Mucha gente vota por el mal menor, y veían a Lula como el mal menor”, concluyó.