TGR recauda más $2.400 millones en los primeros 11 días de la Ley de Reconstrucción con más de 5.400 convenios de pago

La Tesorería General de la República (TGR) informó que, en los primeros 11 días de vigencia de la Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social, se suscribieron 5.430 convenios de pago para deudores de impuestos fiscales, contribuciones y del Crédito con Aval del Estado (CAE).

Con ellos, el fisco recaudó de forma inmediata $2.446,6 millones, correspondientes al pie de cada operación.

Según el organismo, la deuda total comprometida a través de estos convenios asciende a $41.959 millones, con plazos de pago de hasta 48 meses: “Al considerar esta cifra de convenios suscritos al 27 de octubre (5.430), con plazo de pago hasta 48 meses, la deuda total comprometida para el pago asciende a $41.959 millones”, detalló el tesorero general de la República, Hernán Nobizelli.

Deudores de impuestos fiscales concentran la mayor cantidad de convenios

Los deudores de impuestos fiscales concentraron la mayor parte de los acuerdos, con 2.623 convenios, un pie pagado de $1.916,5 millones y una deuda movilizada de $28.674,2 millones.

Le siguieron los deudores del CAE, con 2.301 convenios, $379,8 millones de pie y $11.535,3 millones de deuda, mientras que en contribuciones se suscribieron 506 convenios, con un pie de $150,2 millones y una deuda de $1.749,3 millones.

Nobizelli explicó que, una vez suscritos los convenios, la TGR paraliza las acciones de cobranza administrativa o judicial iniciadas para recuperar esos recursos y agregó que los acuerdos solo se pueden firmar en el sitio web tgr.gob.cl/reconstruccion.

En el caso del CAE, los deudores tienen plazo hasta el 15 de enero para acogerse a las nuevas condiciones de pago. El tesorero calificó estas opciones como inmejorables, ya que están expresadas en unidades tributarias mensuales (UTM), una unidad de cuenta que se reajusta según la inflación, y no se les aplican multas ni intereses.

Para los deudores de impuestos fiscales, tanto personas naturales como empresas, en su mayoría micro, pequeñas y medianas, la ley ofrece una ventana más amplia de 180 días, hasta el 15 de abril de 2027.

El mismo plazo rige para quienes tienen deudas de contribuciones, el impuesto territorial que se paga por las propiedades.

Condonación de hasta 100% de intereses y 80% de multas

Los deudores de impuestos fiscales pueden optar por dos beneficios. Quienes paguen al contado, ya sea el total de la deuda o por folio, obtienen la condonación del 100% de los intereses y del 80% de las multas. Quienes suscriban un convenio acceden a la condonación del 95% de los intereses y del 75% de las multas.

En la segunda opción, el deudor debe pagar como pie el 10% de la deuda neta y el 90% restante en 48 cuotas mensuales. Los convenios incluyen una proyección de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) durante su vigencia, que dependerá del plazo de cada acuerdo.

Finalmente, Nobizelli advirtió que los convenios tienen una cláusula de caducidad inmediata en caso de atraso o falta de pago de cualquiera de las cuotas. La caducidad será automática, se aplicará el día cinco de cada mes y reactivará las acciones de cobro de la TGR.