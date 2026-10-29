Ministro Rau tras alza del desempleo a 9,8%: “Las cifras no son buenas y no las vamos a minimizar”

El ministro del Trabajo, Tomás Rau, reconoció este jueves que las nuevas cifras de desempleo “no son buenas”, luego de que el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informara que la tasa de desocupación llegó a 9,8% en el trimestre julio-septiembre, 1,3 puntos porcentuales más que en el mismo período del año anterior.

“Las cifras dadas a conocer recientemente por el INE en materia de desempleo no son buenas y no las vamos a minimizar. Como gobierno estamos ocupados trabajando para dar más y mejores oportunidades laborales para todos”, afirmó el secretario de Estado.

Según la Encuesta Nacional de Empleo (ENE) del INE, el número de personas ocupadas cayó 1,1% en doce meses, mientras la cantidad de desocupados aumentó 15,3%, impulsada por el alza de quienes perdieron su trabajo (14,4%) y de quienes buscaban empleo por primera vez (24,7%).

Los sectores que más incidieron en la caída del empleo fueron información y comunicaciones, actividades financieras y de seguros, e industria manufacturera. En términos desestacionalizados, la tasa de desocupación llegó a 9,6%.

Rau vinculó la recuperación del mercado laboral con la de la actividad: “El crecimiento económico y el crecimiento del empleo van de la mano. Necesitamos volver a crecer”.

En esa línea, destacó las medidas que ya se están implementando a través de la Ley de Reconstrucción Nacional y del Plan Chile Despega, que según el ministro destina más de $1,3 billones, cerca de US$ 1.320 millones, a acelerar la ejecución de obras de infraestructura y vivienda y a subsidios a la contratación.

El secretario de Estado detalló que el subsidio a la contratación ha recibido más de 120.000 postulaciones. A ello se suman más de 170.000 postulaciones al subsidio unificado al empleo, que el Ministerio del Trabajo lanzó en octubre.

Desempleo femenino alcanza 10,5% y Rau pide apoyar sala cuna universal

La desocupación entre las mujeres alcanzó 10,5%, con un alza anual de 1,4 puntos porcentuales, frente al 9,3% registrado entre los hombres. Ante esa cifra, Rau hizo un llamado a todas las bancadas del Congreso a respaldar el proyecto de sala cuna universal.

“Estamos más cerca que nunca. Se empieza a discutir en particular la próxima semana, así que hay una invitación ahí a apoyar este proyecto”, señaló.

El ministro también anunció que su cartera trabaja en una agenda de adaptabilidad laboral. Entre las iniciativas que ya están en el Congreso y que cuentan con aprobación en general, mencionó la flexibilización de la jornada de 40 horas y el estatuto del turismo. Asimismo, agregó que el Gobierno avanza en una propuesta de contrato por horas y que en las próximas semanas ingresará otras medidas.

“Estamos trabajando para mejorar las oportunidades laborales de todos los chilenos y hacemos también un llamado para que todos nos sumemos a esto, porque esto es un desafío país”, concluyó Rau.