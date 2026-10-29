Ministra Marín por desempleo femenino de 10,5%: “Refleja una realidad que nos preocupa y de la que nos estamos haciendo cargo”

La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín, se refirió este jueves 29 de octubre al alza del desempleo femenino, luego de que el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informara que la tasa de desocupación entre las mujeres llegó a 10,5% en el trimestre julio-septiembre, con un aumento de 1,4 puntos porcentuales respecto del mismo período del año anterior.

“Las últimas cifras de empleo sitúan la tasa de desocupación femenina en un 10,5%. Estas reflejan una realidad que nos preocupa y de la que nos estamos haciendo cargo como Gobierno a través de las medidas impulsadas por el Ministerio del Trabajo”, afirmó la secretaria de Estado.

La cifra supera tanto la desocupación entre los hombres, que llegó a 9,3%, como la tasa nacional, que subió a 9,8%, 1,3 puntos porcentuales más que un año antes. Según la Encuesta Nacional de Empleo (ENE), la tasa de ocupación informal entre las mujeres alcanzó 28,2%, frente al 25,1% de los hombres.

Gobierno destaca subsidios y programas para el empleo femenino

Marín explicó que el objetivo de su cartera es que las mujeres cuenten con herramientas concretas para acceder al mercado laboral y fortalecer su autonomía económica.

Entre las medidas, destacó el subsidio a la contratación, que entrega un incentivo mayor a las empresas que contraten mujeres, y los mayores recursos destinados a los programas Mujeres Jefas de Hogar y Mujer Emprende, que apoyan el desarrollo de emprendimientos propios y la generación de ingresos.

“También entendemos que las mujeres enfrentamos distintas barreras para acceder al mercado laboral”, sostuvo la ministra.

En esa línea, detalló que el Gobierno amplió el programa 4 a 7, que permite que niñas y niños permanezcan en su propio establecimiento educacional, en un entorno seguro, mientras sus madres trabajan.

La secretaria de Estado también puso el foco en el proyecto de sala cuna universal, que comenzará a discutirse en particular la próxima semana en el Congreso: “Creemos que es fundamental avanzar en Salacuna Universal, puesto que es un proyecto de ley que va al corazón del empleo femenino. Con esto avanzamos en corresponsabilidad y vamos avanzando en eliminar el desincentivo a la contratación femenina”.

“Nuestro compromiso es seguir impulsando medidas que mejoren la calidad de vida de las mujeres en Chile. Queremos que tengan más oportunidades para alcanzar la autonomía económica y construir un futuro mejor tanto para ellas como para sus familias”, concluyó Marín.