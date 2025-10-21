Previo a Halloween: Sumarios y retiro de disfraces en locales de la Región Metropolitana por incumplimiento sanitario

A vísperas de Noche de Brujas, la Seremi de Salud de la Región Metropolitana ha realizado cerca de 20 fiscalizaciones y retirado del mercado más de 6 mil productos, en su mayoría disfraces, por no cumplir con la normativa sanitaria.

Cada vez está más cerca Halloween. Los niños se disfrazan y recorren sus barrios con sus calabazas: “dulce o travesura”, mientras que los jóvenes se reúnen en fiestas, luciendo su creatividad y maquillaje de horror. A pesar de la diversidad de edades, todos tienen un punto en común: utilizar productos que no provoquen daño y que cumplan con las normas sanitarias.

En ese contexto, el seremi de Salud de la Región Metropolitana, Gonzalo Soto, realizó una fiscalización en un recinto comercial del Barrio Franklin, en la comuna de Santiago.

La autoridad detectó la venta de disfraces sin etiquetado y sin certificados de inflamabilidad. Por ello, se procedió al retiro de 400 disfraces y se inició un sumario sanitario en el lugar.

Debido a la alta demanda de productos en esta fecha, se intensificarán las fiscalizaciones en los principales centros de comercio para prevenir accidentes, como asfixia o quemaduras.

Hasta la fecha, se han efectuado cerca de 20 fiscalizaciones en la Región Metropolitana y se han cursado más de 12 sumarios sanitarios, retirando del mercado más de 6.400 productos —en su mayoría disfraces— que no cumplían con la normativa sanitaria, ya sea por falta de rotulación en español o por no cumplir los requisitos sobre inflamabilidad.

Además, se ha identificado la venta de cosméticos sin registro del Instituto de Salud Pública (ISP). Soto explicó que esto significa que sus componentes no han sido revisados por el organismo, lo que hace crucial la supervisión, ya que podrían contener químicos peligrosos.

“Llamamos a los padres y responsables de los niños y niñas a comprar maquillajes siempre en el mercado formal, verificando que estén certificados, y a que antes de aplicarlos hagan una prueba en una zona pequeña de la piel del menor para comprobar si genera algún tipo de alergia”, remarcó.

Recomendaciones de la Seremi de Salud

Comprar en el comercio establecido.

Máscaras: Deben tener orificios a la altura de ojos y nariz, preferentemente de material plástico grueso, que presenta menor riesgo de inflamabilidad.

Disfraces y accesorios: No comprar vestimentas con piezas pequeñas ni accesorios con puntas, ya que podrían causar heridas, cortes o incluso asfixia si no tienen ventilación adecuada.

Menores de 3 años: Revisar que los disfraces no tengan piezas pequeñas que se puedan desprender y ser ingeridas.