Mundial 2026 hoy: Revisa los partidos de este viernes 19 de junio y sus horarios en Chile

El Mundial 2026 continúa este viernes 19 de junio con una nueva jornada de la fase de grupos, marcada por partidos de las zonas C y D.
La programación del día considera cuatro encuentros, desde la tarde hasta la noche en horario de Chile.
Entre los duelos destacados aparece el cruce de Estados Unidos, uno de los anfitriones del torneo, ante Australia, además del partido de Brasil frente a Haití.
Los partidos del Mundial 2026 para este viernes 19 de junio
- 15:00 horas: Estados Unidos vs. Australia – Grupo D.
- 18:00 horas: Escocia vs. Marruecos – Grupo C.
- 20:30 horas: Brasil vs. Haití – Grupo C.
- 23:00 horas: Turquía vs. Paraguay – Grupo D.
Estados Unidos abre la jornada ante Australia
El primer partido del día será el duelo entre Estados Unidos y Australia, correspondiente al Grupo D.
El elenco estadounidense buscará aprovechar su condición de anfitrión en una zona que también integran Turquía y Paraguay.
El Grupo C tendrá dos partidos
Más tarde, el Grupo C tendrá actividad con dos encuentros: Escocia frente a Marruecos y Brasil ante Haití.
La selección brasileña será una de las grandes atracciones de la jornada, en un partido programado para las 20:30 horas de Chile.
Paraguay cierra el día ante Turquía
El último encuentro de la jornada será el cruce entre Turquía y Paraguay, válido por el Grupo D.
El partido está programado para las 23:00 horas de Chile y cerrará la agenda mundialista de este viernes.
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