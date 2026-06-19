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Caso Sartor: Daño económico para aportantes del fondo superaría los US$ 100 millones, según avalúo de la Fiscalía

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Caso Sartor: Daño económico para aportantes del fondo superaría los US$ 100 millones, según avalúo de la Fiscalía

El fiscal de Alta Complejidad Oriente, Juan Pablo Araya, reveló este jueves en la Corte Suprema que el perjuicio económico para los aportantes del caso Sartor se sitúa entre los US$ 100 millones y US$ 200 millones.

Según información consignada por Diario Financiero, en el marco de un alegato por la arista Azul Azul de la indagatoria iniciada a fines de 2024, el persecutor detalló que las operaciones irregulares afectaron a una cartera total de US$ 800 millones, describiendo el modelo de administración de la firma como un fraude de “alta complejidad“.

Del mismo modo, recalcó que el monto final del detrimento patrimonial podría variar debido a procesos de mitigación vigentes.

Luego de que la CMF suspendiera a la administradora y nombrara un liquidador, parte de los activos se traspasaron a otras firmas para buscar su recuperación.

Como antecedente de la crisis, informes de PwC y Deloitte detectaron previamente mermas de hasta 85% en diez fondos de inversión de la gestora al cierre de 2024.

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