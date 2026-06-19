Estados Unidos vs. Australia por el Mundial 2026: A qué hora juegan y dónde ver en Chile

Estados Unidos y Australia se enfrentan este viernes por la segunda fecha del Grupo D del Mundial 2026.

El duelo abre la jornada mundialista de este viernes 19 de junio y aparece como uno de los partidos destacados del día, ya que ambos equipos llegan tras ganar en su estreno.

Estados Unidos venció a Paraguay en la primera fecha, mientras que Australia superó a Turquía. El grupo también está integrado por esas dos selecciones.

¿Cuándo y a qué hora juegan Estados Unidos vs. Australia?

El partido entre Estados Unidos y Australia se disputará este viernes 19 de junio, a partir de las 15:00 horas de Chile.

El encuentro se jugará en el Seattle Stadium, denominación mundialista del Lumen Field, ubicado en Seattle, Estados Unidos.

¿Dónde ver el partido en Chile?

En Chile, el duelo podrá verse por Chilevisión en televisión abierta.

Además, estará disponible por DSports en TV de pago y vía streaming a través de DGO.

Las coordenadas del partido

Partido: Estados Unidos vs. Australia.

Estados Unidos vs. Australia. Fecha: viernes 19 de junio.

viernes 19 de junio. Hora: 15:00 horas de Chile.

15:00 horas de Chile. Grupo: D.

D. Estadio: Seattle Stadium / Lumen Field.

Seattle Stadium / Lumen Field. TV abierta en Chile: Chilevisión.

Chilevisión. TV de pago y streaming: DSports y DGO.

Después de este encuentro, la jornada continuará con Escocia frente a Marruecos, Brasil ante Haití y el cruce entre Turquía y Paraguay.