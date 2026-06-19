Cámara Baja discute proyecto que busca eximir a Bomberos del pago de peajes: ¿De qué se trata?

La Comisión de Emergencia, Desastres y Bomberos de la Cámara de Diputadas y Diputados continúa con el debate del proyecto de ley que busca eximir a Bomberos del cobro de peajes en cualquier situación.

Actualmente, la ley 20.908 indica que los autos de voluntarios están exentos de pagar peaje solo en casos donde están atendiendo una emergencia. Esta disposición de 2016 buscó “garantizar el libre tránsito de estos vehículos y evitar cualquier obstáculo que dificulte su labor”.

De todos modos, no se contemplan otros desplazamientos que son necesarios para el funcionamiento de la institución. Por ejemplo, “los vehículos de bomberos deben trasladarse regularmente para labores de mantención, capacitación, actividades operativas y eventos institucionales, trayectos que continúan sujetos al pago de peaje o TAG, generando costos adicionales para la institución”.

Desde la Cámara detallaron que la iniciativa tiene como objetivo eximir a estos vehículos del pago de peaje en cualquier circunstancia, sea durante emergencias o en tránsitos comunes. Esto, con el fin de aliviar los gastos operacionales de la institución, “fortalecer su financiamiento y asegurar que cuenten con más recursos para desarrollar su labor de servicio público”.

El presidente de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile, Juan Carlos Field, asistió a la comisión y expresó su respaldo al proyecto.

Así, recordó que en los incendios registrados este verano en Lirquén (Región del Biobío), la institución movilizó voluntarios de Coquimbo y Los Ríos para apoyar el combate al fuego. Sin embargo, hay muchos que no tienen TAG porque en sus regiones no hay pórticos de telepeaje, por lo que después son multados por transitar en autopistas concesionadas.

Field comentó, además, que Bomberos sí está eximido de pagar cuando se dirigen hacia una emergencia, pero no en otro tipo de desplazamiento.

En próximas sesiones, la comisión recibirá al director nacional de Concesiones y a representantes de las empresas concesionarias para seguir con el debate.