Municipios recaudan solo 26% de lo que gastan en basura en medio de debate por contribuciones

En medio del debate por la exención de contribuciones, nuevos datos muestran una amplia brecha entre lo que los municipios gastan en servicios de basura y lo que logran recaudar por derechos de aseo domiciliario.

De acuerdo con información publicada por Emol, en 2024 las municipalidades del país destinaron cerca de US$ 747 millones a servicios de aseo, recolección, transporte y disposición de residuos.

Sin embargo, la recaudación por derechos de aseo llegó solo a US$ 197 millones, equivalente al 26% de lo gastado.

Los derechos de aseo domiciliario corresponden al cobro que realizan las municipalidades a propietarios por el servicio de recolección, transporte y disposición de residuos sólidos.

Este ingreso busca financiar parte del costo que enfrentan los municipios para mantener el sistema de aseo comunal.

No obstante, las cifras muestran que actualmente esa recaudación está lejos de cubrir el gasto total asociado al servicio.

Solo 29 municipios cubrían sus costos, según estrategia nacional

Según la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos, Chile 2040, publicada en 2021 por el Ministerio del Medio Ambiente, solo 29 de las 345 municipalidades del país generaban más ingresos por derechos de aseo que los costos en los que incurrían.

Datos más recientes de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), correspondientes a octubre pasado, muestran que la brecha se mantuvo durante 2024.

La recaudación por derechos de aseo representó apenas un 5,7% del total de ingresos municipales.

La cifra está muy por debajo de otros ingresos relevantes para las comunas, como las contribuciones, que representaron un 30,7%, y las patentes, que alcanzaron un 25,4%.