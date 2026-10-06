Casi $2.000 millones menos para Becas Chile: Los recortes que contempla el Presupuesto 2027

El proyecto de Presupuesto 2027 contempla una reducción de 7,4% para el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, con recortes en programas de becas, equipamiento e inserción de investigadores.
La cartera pasaría de contar con $588.756 millones durante 2026 a $545.355 millones el próximo año.
De acuerdo a lo publicado por T13, en el caso de Becas Chile, los recursos bajarían desde $23.717 millones a $21.810 millones, una disminución de $1.907 millones, equivalente a cerca de 8%.
Las Becas Nacionales de Postgrado también registrarían una baja, desde $67.006 millones a $65.469 millones. Además, el proyecto no contempla recursos para el programa de Cursos de Idiomas para Becas Chile.
Fondequip cae casi 82%
Uno de los ajustes más pronunciados corresponde al Fondo de Equipamiento Científico y Tecnológico (Fondequip), cuyo presupuesto pasaría de $15.526 millones a $2.921 millones, una reducción cercana al 82%.
También disminuirían los recursos para el Programa de Inserción de Investigadores y para el programa de Innovación en Educación Superior (INES), que tendría una reducción cercana al 70%.
La propuesta deberá ahora ser discutida en el Congreso, donde las distintas partidas y asignaciones del Presupuesto 2027 pueden experimentar modificaciones durante su tramitación.
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