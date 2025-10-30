Presupuesto 2026: Comisión Mixta rechazó la mayoría de las partidas y pasará con informes negativos a la Cámara Baja

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, apuntó a una "motivación electoral" para el rechazo de las partidas. De igual modo, se mostró optimista por llegar a un acuerdo.

La Comisión Mixta de Presupuestos rechazó gran parte de la partida presupuestaria presentada por el Gobierno.

La instancia, compuesta por 13 diputados de la Comisión de Hacienda y 13 senadores, analizó y votó las 33 partidas y los artículos de la iniciativa entre el martes 28 y el miércoles 29 de octubre.

El foco estuvo puesto en las proyecciones de ingresos que la oposición ha puesto en duda.

Presupuesto 2026: ¿Qué se aprobó y rechazó?

Las primeras partidas que se rechazaron fueron las de la Contraloría General de la República y Presidencia de la República.

Si bien se aprobó la partida del Congreso, se rechazaron las indicaciones relacionadas con las asignaciones a los expresidentes de la República.

Se respaldó Bienes Nacionales por estrecho margen, y lo mismo ocurrió con el Poder Judicial, donde se restituyeron fondos que habían sido restados en las subcomisiones. No fueron visados los dineros para gasto en personal y bienes y servicios de consumo.

Por otro lado, se aprobaron los dineros para el Servicio Electoral (Servel).

No tuvieron igual destino las siguientes partidas: Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Secretaría General de Gobierno (Segegob) y del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.

La Comisión acordó someter a votación las partidas que restaban, así como el articulado del proyecto.

Nuevamente, la mayoría quedó en rojo. Se trata de Transportes y Telecomunicaciones; el Ministerio Público; Defensa; Seguridad Pública; Deportes; Culturas; Mujer; Minería; Salud; Trabajo; Agricultura; Gobiernos Regionales; Interior; Relaciones Exteriores; Justicia; Medio Ambiente; Energía; Obras Públicas; Economía; Desarrollo Social; Vivienda; Educación; Hacienda; Tesoro Público y el articulado.

Presupuesto 2026: ¿Qué viene ahora?

Todos los rechazos y aprobaciones estarán en los informes que se presentarán ante la Sala de la Cámara Baja, la cual “será soberana en determinar si acoge o no dichas sugerencias”.

De todos modos, es probable que los parlamentarios lleguen a acuerdos con el Ejecutivo para poder dar viabilidad al Presupuesto 2026. Dicho proceso se llevará a cabo entre el 17 y el 19 de noviembre.

Posteriormente, el proyecto llegará al Senado, que lo tramitará y votará entre el 21 y el 25 de noviembre.

Mientras que el 27, 28 y 29 de noviembre se realizaría una eventual comisión mixta que aborde las diferencias entre la Cámara y el Senado, así como los respectivos pronunciamientos de las salas.

El 30 de noviembre es la fecha tope para la tramitación del Presupuesto 2026.

Presupuesto 2026: La crítica del ministro Grau

Tras la votación, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, señaló que “hemos tenido un resultado que, yo creo que lo que importa acá es que defrauda al país. Una decisión política, probablemente con una motivación electoral de rechazarlo todo”.

Y añadió que al preguntar en Sala si había alguna propuesta, el diputado Romero le respondió que se necesita “hacer un gran recorte”.

En esa línea, la autoridad aclaró que “hacer un gran recorte hoy día en el Presupuesto significaría reducir el gasto social”.

“Aunque puede ser aventurado, yo creo que vamos a llegar a un acuerdo, pero vamos a llegar a un acuerdo en la medida que la visión mayoritaria de la oposición, que nos ha permitido lograr grandes avances durante este Gobierno, con mérito de ellos y mérito de nosotros, sea la visión que prime en el debate”, concluyó.