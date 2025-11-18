Presidentes Javier Milei y Santiago Peña llamaron a José Antonio Kast tras pasar a segunda vuelta

El candidato republicano mantuvo conversaciones con los mandatarios de Argentina y Paraguay. "Coincidimos en las enormes oportunidades que tiene América Latina", comentó Kast.

El candidato republicano José Antonio Kast mostró los saludos que le han enviado los presidentes de Argentina y Paraguay tras pasar a la segunda vuelta presidencial en Chile.

En redes sociales, el republicano dijo que tuvo una “muy buena conversación” con Javier Milei, “con quien coincidimos en las enormes oportunidades que tiene América Latina y la relación entre Chile y Argentina hacia un futuro con más libertad, seguridad y progreso económico”.

Durante la tarde, escribió: “En San José de Mariquina, camino a Valdivia, tuvimos una gran conversación con el Presidente de Paraguay, Santiago Peña, donde compartimos los enormes desafíos y oportunidades que tenemos junto a Paraguay hacia el futuro”.

Con el 99,99% de los votos escrutados, el Servel informó que en la primera vuelta presidencial, Kast obtuvo 3.097.717 votos, correspondiente al 23,92%.

En primer lugar quedó la abanderada del oficialismo y la Democracia Cristiana, Jeannette Jara, quien tuvo 3.476.615 votos, llegando al 26,85% de los respaldos.

Ambos se enfrentarán en el balotaje del próximo domingo 14 de diciembre.

Este martes, en la primera encuesta tras la primera vuelta, Panel Ciudadano UDD reveló que 61% votaría por José Antonio Kast, mientras que un 39% lo haría por Jeannette Jara.