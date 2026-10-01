Presidente Kast presenta presupuesto para 2027: Anuncio desata debate entre el oficialismo y la oposición que la califica de “restricitvo”

Este miércoles, el Presidente José Antonio Kast dio a conocer, a través de una cadena nacional, la Ley de Presupuesto 2027 con foco en el empleo, reconstrucción, seguridad y protección de los niños. La propuesta espera un aumento del gasto del 1,5%, pese a sus cuestionamientos frente al gasto de la administración anterior.

Las declaraciones del mandatario no pasaron desapecibidos y generaron reacciones por parte de varios sectores políticos entre cuestionamientos, rechazos y apoyo hacia la iniciativa.

El diputado Diego Schalper, jefe de bancada de Renovación Nacional (RN) e integrante de la comisión de Hacienda, valoró el incremento del 1,5% en el gasto del presupuesto anunciado por el mandatario, junto a la preocupación de la niñez y las obras públicas para generar empleo.

“El incremento en 1,5% en el gasto del presupuesto, en minutos donde algunos especulaban que, con los ajustes que se han tenido que hacer, las correcciones, el buen manejo de las finanzas públicas, no íbamos a alcanzar a subir del 1%. El gobierno sorprende con un 1,5%, lo cual es una gran noticia”.

Agregó también que considera importante “mantener los beneficios sociales en todos aquellos asuntos que son prioritarios para los chilenos. Tenemos un presupuesto con empatía social, un presupuesto con capacidad de generación de empleo y, lo más importante, que apunta a las seguridades de los chilenos, a la seguridad pública, pero también a la seguridad social”.

En la misma línea, la diputada de RN María José Gatica, quien reconoció a Teletrece Noche que espera “que aquí no haya sectores atrincherados, sino que muy por el contrario podamos consensuar una buena propuesta”.

“Esto es por el bien del país, es lo que se nos viene para el próximo año y, por ende, sumar las voluntades es fundamental y que también desde el Ejecutivo se pueda acatar dichos consensos. Yo creo que hoy día todos tenemos que ceder un poco y tratar de flexibilizar un buen consenso para que tengamos un buen presupuesto el 2027″.

Por otro lado, el excandidato presidencial del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, cuestionó que el mandatario haya omitido una mención a “los $6 mil millones de dólares de ahorro”, calificándolo como “una metáfora”.

Bajo esa línea, consultó en “cuánto se va a endeudar Chile el próximo año“, agregando que “¿por qué no se bajaron los sueldos millonarios que pagan en el Estado? Muchos reciben sueldos más altos que el presidente, y otros tantos sueldos que son completamente injustificados y por supuesto, se pagan los bonos”.

“Cosa que no ocurre con la clase media, clase media emergente. Hasta ahora, un presupuesto que está en veremos y al debe“, concluyó Parisi.

Reacciones por parte de la oposición

Desde la otra vereda política, expresaron su descontento con la ley de Presupuesto que pasará al Congreso para su aprobación.

La presidenta del Frente Amplio (FA), Gael Yeomans, señaló que el mandatario dijo “que un presupuesto decide qué va primero y qué se posterga”.

“Adelantó que seguridad crece 9,1%, salud 4,7% y niñez 4,1%. Lo que no dice es qué áreas van a sufrir recortes con un presupuesto tan restrictivo como este. Queremos saber qué se posterga y a quién afecta“, concluyó la parlamentaria.

Bajo la misma línea, el diputado del Partido Socialista (PS) Marcos Ilabaca reconoció la importancia de “poder conocer el texto a cabalidad, ver cuáles son los programas que el presidente de la república ha dicho que los van a recortar y en definitiva allí recién poder hacer una evaluación”.

“Este gobierno nos tiene acostumbrados a los meros fuegos artificiales, al mero anuncio comunicacional y, en la concreta, muchas veces lo único que le interesa y lo único que ha quedado claro al país es el ‘bencinazo’ y es la megareforma tributaria para los ‘super ricos'”.

Y concluyó con el foco puesto en las necesidades de las regiones del país: “Los gobiernos regionales ponen recursos en todos los ámbitos, muchas veces le entregan recursos a los ministerios para llevar adelante obra. Y este anuncio que ya se ha hecho público, los gobernadores regionales lo pusieron sobre la mesa que le están recortando un alto porcentaje, lo único que hace es deprimir más a las regiones“.