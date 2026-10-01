Patrulla de Carabineros atropelló a cuatro peatones en La Florida tras realizar maniobra para evadir a bus RED

Una patrulla de Carabineros atropelló a cuatro peatones en la comuna de La Florida (Región Metropolitana).
Los hechos ocurrieron a eso de las 13:16 horas de este jueves, mientras el vehículo policial se desplazaba en apoyo a un procedimiento en el sector de la 38° Comisaría de Puente Alto.
De acuerdo con información entregada por la institución, mientras circulaba por la intersección de Rojas Magallanes con avenida Vicuña Mackenna, el personal habría efectuado una maniobra evasiva debido a un cambio de pista realizado por un bus RED.
En ese contexto es que se produjo el atropello de cuatro personas adultas, tres mujeres y un hombre.
Los afectados resultaron con lesiones, aunque están fuera de riesgo vital, y fueron atendidos en el lugar por personal de Bomberos y SAMU.
En tanto, los carabineros que transitaban en la patrulla resultaron ilesos.
La Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) desarrollará las diligencias investigativas respectivas.
La plataforma Transporte Informa comunicó que el tránsito se mantiene suspendido en Vicuña Mackenna al norte y sur, a la altura de Rojas Magallanes, debido al procedimiento.
El flujo de tránsito está siendo desviado entre Enrique Olivares y Gerónimo de Alderete.
Actualización (15:06). Se mantiene el tránsito SUSPENDIDO en V. Mackenna al norte y sur, altura de Rojas Magallanes, debido a procedimiento SIAT por atropello a 4 personas. Flujo desviado entre Enrique Olivares y Gerónimo de Alderete #LaFlorida https://t.co/kcWP2nvaMY pic.twitter.com/DlTSjLko1M
— TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) October 1, 2026
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