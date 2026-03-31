Presidente Kast dice que cálculos están “mal hechos”: “Pongo en duda todos los números que nos entregó el gobierno anterior”

En la entrevista con ARCHI, el mandatario abordó el proyecto de Sala Cuna y comentó que "no podemos confiar en ningún número de los que nos dejaron del gobierno anterior. Si hoy día estamos encontrando deudas impagas que fueron postergando, bueno, nosotros nunca pensamos que el grado de irresponsabilidad iba a ser tan alto".

“Pongo en duda todos los números que nos entregó el gobierno anterior”.

Con esas palabras, el presidente José Antonio Kast se refirió

En la entrevista con ARCHI, el mandatario fue consultado por el periodista Iván Valenzuela respecto a la ampliación del plazo para presentar indicaciones en el proyecto de Sala Cuna, y que había una indicación específica para pymes sobre el pago de no más de 0,2%.

“Lo que pasa es que todos los cálculos que estaban hechos por el anterior gobierno, a nuestro juicio, están mal hechos. Y prueba de ello es que fallaron en todo lo básico que tenían que hacer, que era diseñar un presupuesto”, respondió.

Y continuó diciendo que “no podemos confiar en ningún número de los que nos dejaron del gobierno anterior. Si hoy día estamos encontrando deudas impagas que fueron postergando, bueno, nosotros nunca pensamos que el grado de irresponsabilidad iba a ser tan alto”.

Cuando se le preguntó si tampoco confía en los números de la Comisión Técnica, Kast reiteró que eso es “en base a datos que quizás fueron no bien informados”.

“Yo pongo en duda hoy día todos los números que nos entregaron del gobierno anterior”, afirmó.

En relación con las indicaciones del proyecto de Sala Cuna, el presidente dijo que para el Gobierno “sigue siendo un objetivo importante, “pero como una política permanente, no como un titular de una ley donde uno dice ‘cumplimos’ y después la ley no se puede llevar a la práctica”.