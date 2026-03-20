Presidente Kast decreta duelo nacional tras asesinato de sargento Figueroa: “Atacar a un Carabinero es atacar a Chile entero”

El mandatario además aseguró que "no pudimos llegar previamente a resguardar su vida, pero haremos todo lo que está en nuestras manos para encontrar a los responsables de este alevoso crimen".

El Presidente José Antonio Kast se refirió al asesinato del sargento Javier Figueroa, quien fue baleado en la cabeza mientras realizaba un patrullaje en Puerto Varas.

Luego de pasar varios días con un diagnóstico de muerte cerebral, finalmente este pasado jueves se reportó su muerte.

En este contexto, el Presidente Kast realizó un punto de prensa desde La Moneda, en el que señaló que “hoy día es un día de profundo dolor para nuestra patria. Recién anoche se nos comunicó el sensible fallecimiento del sargento Javier Figueroa, quien prestaba servicio a la patria en la comuna de Puerto Varas. Luego de varios días de luchas por su vida, murió en la noche de ayer. Con un gesto a los demás, ya que es donante de órganos“.

Del mismo modo, aseguró que “el fallecimiento de este carabinero nos hace actuar como Estado con fuerza. Vuelvo a reiterar a Carabineros y a las policías que no están solos, que el Estado está con ustedes. No pudimos llegar previamente a resguardar su vida, pero haremos todo lo que está en nuestras manos para encontrar a los responsables de este alevoso crimen“.

Posteriormente, se refirió a las agresiones a funcionarios de Carabineros, sobre lo cual manifestó que “atacar a un Carabinero es atacar a Chile entero. Y no solamente causarle la muerte, atacar a un carabinero parte con insultos, con agresiones físicas, con deteriorar su imagen“.