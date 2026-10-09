Presidente Kast encabezó reunión de coordinación tras aluvión: “Seguimos atentos a la emergencia y trabajando de manera coordinada”

El presidente José Antonio Kast encabezó una reunión de coordinación en La Moneda para evaluar la situación tras el aluvión que afectó las comunas de Las Condes y Talagante.

En la instancia estuvieron presentes el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, y los subsecretarios Máximo Pavez, Sebastián Figueroa y José Francisco Lagos.

“Seguimos atentos a la emergencia y trabajando de manera coordinada para dar respuesta a las necesidades de las familias afectadas”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

Hoy encabezamos en La Moneda una reunión de coordinación junto al ministro del Interior, Claudio Alvarado, y los subsecretarios Máximo Pavez, Sebastián Figueroa y José Francisco Lagos, para evaluar la situación tras el aluvión que afectó a la comuna de Las Condes y Talagante Seguimos atentos a la emergencia y trabajando de manera coordinada para dar respuesta a las necesidades de las familias afectadas. — José Antonio Kast Rist (@PresidenteKast) October 9, 2026

Hasta el momento, el Gobierno informó que seis personas resultaron lesionadas por el aluvión, entre ellas un bebé de un año que quedó con una fractura.

Debido a la magnitud de la emergencia, Kast decretó zona de catástrofe en Las Condes.

Además, se cancelaron las clases en colegios de Las Condes, San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Lo Barnechea, Vitacura y Colina este viernes 9 de octubre.