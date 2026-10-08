Aluvión en Las Condes: Gobierno reporta seis lesionados y advierte posible obstrucción de canales subterráneos

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, entregó un balance de las afectaciones tras el aluvión en la comuna de Las Condes.

Hasta el momento, la emergencia ha dejado seis personas lesionadas, entre ellas un menor que sufrió una fractura. Además, señaló que las autoridades continúan recopilando antecedentes para confirmar que no existan más afectados.

“Queremos sobre todo a los vecinos del sector solicitarles que tomen todas las precauciones”, sostuvo Codina, tras recorrer la zona junto a la alcaldesa y realizar un sobrevuelo que permitió observar las consecuencias del evento.

En cuanto al origen del aluvión, señaló que “presumimos el bloqueo, el taponeo del canal subterráneo que permite desaguar habitualmente el agua que escurre por la quebrada“.

Además, la autoridad apuntó a los efectos de un incendio ocurrido en enero en la zona, que habría afectado la vegetación de la quebrada y debilitado el terreno frente a las precipitaciones. “Esto hace que con lluvias, precipitaciones, como incluso las que hubo en la tarde, que en cierta altura habría tenido incorporado granizo, generó todavía mayor debilidad esa capa de tierra”, explicó.

En cuanto a las labores de emergencia, el delegado presidencial informó que se conformaron dos equipos de trabajo. Uno de ellos, con maquinaria del Ministerio de Obras Públicas y eventualmente con apoyo militar, que se trasladó al sector de Portillo con avenida La Plaza para despejar los accesos a los canales subterráneos.

En tanto, el segundo equipo estará a cargo de coordinar la circulación en la zona afectada y facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.