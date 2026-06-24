Presidente Kast emplaza al Congreso tras fallo del TC contra Escuelas Protegidas y destaca avance de megarreforma

Durante la noche de este miércoles, el Presidente José Antonio Kast se refirió a la contingencia política, enfocándose en el pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre el proyecto de Escuelas Protegidas y en la aprobación en general del proyecto de Reconstrucción Nacional por parte del Senado.

En el marco de la octava versión del encuentro “Presidente Presente” en Lautaro, el Mandatario, al inicio de la actividad, expresó que han sido días tristes y complejos tras la muerte de un niño de 12 años en la comuna de San Bernardo. En ese contexto, pidió un minuto de silencio por todas las víctimas que han perdido la vida a manos de criminales.

“Hoy en la mañana conocimos el fallo del TC respecto a Escuelas Protegidas. Yo decía que lamentablemente tuvimos que presentar un proyecto de ley porque la violencia llegó a un lugar donde debería existir respeto, libertad y educación: las escuelas. Algunos parlamentarios tienen una opinión distinta y, dentro del uso de sus facultades, recurrieron al TC; algunas de las normas tuvieron modificaciones. Sin embargo, veo el vaso medio lleno y digo que ahora sí va a haber autorización para los proyectos educativos que así lo elijan: revisar las mochilas de los niños no se podrá realizar con la presencia de Carabineros, pero sí se podrá efectuar una revisión”, comentó.

Y agregó: “A algunos parlamentarios no les parece, bien, se resuelve en el Congreso y en el TC. También presentamos una moción para que los jóvenes no anden a rostro cubierto en las escuelas, porque no corresponde que nadie esconda su rostro en un recinto educativo, y eso también fue aprobado, al igual que fortalecer la autoridad de los profesores —no hay educación posible si en la sala de clases no hay respeto—, pero aquí vuelvo a hacer un llamado al mundo parlamentario: nosotros necesitamos recuperar la paz, la justicia y el orden en nuestra patria”.

Asimismo, el jefe de Estado adelantó que se avecinan otros proyectos de ley y dijo: “Espero que esos parlamentarios, en este tema, no tengan dudas de que tenemos que respaldar no solamente a nuestras fuerzas policiales y a los profesores, sino que también tenemos que cuidar a nuestra nación. Nadie puede andar en Chile a rostro cubierto, nadie tiene el derecho a arrojar una bomba molotov ni rayar lo que no le pertenece, nadie tiene el derecho a destruir lo que tanto nos ha costado construir”.

Por tanto, instó a los parlamentarios a no oponerse a este tipo de normas que pretenden restablecer el orden y el derecho en la nación. “Los parlamentarios también tienen que rendir cuentas, al igual que yo como Presidente ante el Congreso Nacional; ellos también deben rendir cuentas de cómo votan los proyectos de ley”, emplazó.

En concreto, el organismo declaró inconstitucionales cuatro artículos de la iniciativa: la facultad policial para revisar vestimentas y mochilas de estudiantes en establecimientos educacionales sin orden previa de un fiscal; la prohibición de vestimentas que hagan apología de la violencia; las sanciones para quienes interrumpan las clases; y la pérdida de gratuidad universitaria para quienes sean condenados por hechos de violencia.

Por otro lado, agradeció a los senadores que aprobaron la idea de legislar la megarreforma impulsada por el Ejecutivo. “Es una gran noticia; ahora vendrá el debate artículo por artículo, además de las propuestas de los parlamentarios que es razonable. Mientras tanto, nosotros iremos viendo en qué línea seguir avanzando para garantizar el progreso de Chile”, cerró.