Presidente Kast designa al General Leonardo Romanini como el nuevo comandante en jefe de la FACh

Este martes, el Presidente José Antonio Kast anunció al General de Aviación Leonardo Romanini Gutiérrez como nuevo Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), quien asumirá el mando de la institución el 5 de noviembre de 2026.

Durante una vocería junto al ministro de Defensa, Fernando Barros, el mandatario anunció que el general Romanini sucederá en el cargo al General del Aire Hugo Rodríguez González.

De acuerdo a lo informado, la ceremonia se llevará a cabo el 30 de octubre debido a la agenda del presidente Kast. El general Romanini asumirá sus funciones desde el 5 de noviembre.

¿Quién es el general Romanini?

El General de Aviación Leonardo Romanini Gutiérrez ingresó a la Escuela de Aviación Capitán Manuel Ávalos Prado en 1983 y egresó como alférez el 1 de enero de 1986, año en que se tituló como Piloto de Guerra en la Especialidad de Combate.

En su trayectoria al mando de la FACh, lideró la Academia de Guerra Aérea y las Brigadas Aéreas Primera y Quinta.

En 2022 pasó a desempeñarse como jefe del Estado Mayor General de la FACh, para luego asumir en 2025 como jefe del Estado Mayor Conjunto (EMCO). En el plano académico, es oficial de Estado Mayor, magíster en Administración de Empresas con mención en Recursos Humanos e ingeniero de Ejecución en Sistemas.