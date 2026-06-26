Presidente Kast desdramatiza tenso cruce con mujer en Villarrica: “No me enfrasqué en ninguna discusión, solo respondí”

El presidente José Antonio Kast abordó este viernes las críticas en su contra después del tenso momento que protagonizó con la madre de un menor de edad que no le devolvió el saludo, durante su visita a Villarrica, en la Región de La Araucanía.

“Yo lo que planteé es que no expusieran a los niños a una situación donde hay muchas personas que querían manifestar su alegría o sus preocupaciones de estar ahí”, contó en un punto de prensa.

El mandatario aseguró que no se enfrascó “en ninguna discusión, solo respondí a una persona que estaba filmando una acción concreta para generar ahí, según algunos, una tensión”.

En esa línea, descartó que haya sido un momento complejo: “En ningún momento encuentro que sea tensión decirle a alguien que no exponga a un niño a una situación que no tiene por qué vivir. Si ella quería manifestar algo, podía acercarse sin esta grabación, tratar de provocar una respuesta”.

Respecto a las críticas, señaló que las declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, “no corresponden, pero cada uno es libre de expresar lo que siente”.

“Ella tenía órdenes pendientes con la Justicia”

El líder del Partido Republicano también se refirió a la prisión preventiva que dictó el Tribunal de Garantía de Punta Arenas para la mujer de la discusión, debido a que mantenía dos órdenes de detención vigentes.

La mujer fue detenida por Carabineros de Chile en una fiscalización vehicular por las calles de General Korner y General Urrutia, tras retirarse del lugar y discutir con el Ejecutivo.

Kast explicó que “ella tenía órdenes pendientes con la Justicia, y que la acción que llevó adelante (la discusión) permitió que alguien que tenía dos órdenes de aprehensión pendientes por imputación de delitos, hoy esté en proceso“.

Aseguró que “no es que yo haya solicitado nada, sino que se le hizo control de identidad, se comprobó que había dos causas pendientes, una en el extremo sur y otra en el extremo norte, y hoy quedó a disposición de los tribunales por instrucción de los tribunales, no por la situación que se vivió ahí“.