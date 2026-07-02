Presidente Kast cierra en Uruguay su gira regional ofreciendo a Chile como un puente a Asia

(EFE) – El presidente José Antonio Kast culminó este jueves en Uruguay una gira regional que estuvo enfocada en la apertura de nuevos mercados, pero también en temas de seguridad y la colaboración para el combate al crimen organizado.

“El intercambio fue muy productivo, se firmaron distintos acuerdos que reflejan ese nuevo ánimo que tiene Chile de ser un socio confiable, de abrir puertas y de también poner a disposición toda la parte logística y de infraestructura de Chile para que otros países del Atlántico o el Mediterráneo puedan salir con todos sus productos hacia el Asia”, manifestó Kast y aseguró que “mercado hay suficiente para todos“.

“Nosotros esperamos ser buenos prestadores de servicio y también en conjunto poder lograr que nos constituyamos en un mercado que pueda estar a la altura de los desafíos que vamos a tener hacia el Asia, hacia Europa, hacia América y también todo lo que se ve venir desde África”, añadió el mandatario.

En rueda de prensa, Kast la calificó como “una gira muy fructífera” en la que su delegación tuvo contacto con presidentes de distintas naciones, como Uruguay, Bolivia, Paraguay, Brasil y Ecuador, así como con representantes de los Emiratos Árabes Unidos y de Alemania.

En su paso por Uruguay, Kast se reunió con el presidente Yamandú Orsi y conversaron sobre los principales problemas que afectan a ambas naciones.

Kast manifestó que, ante las situaciones de “estancamiento en temas de crecimiento” o de “alto desempleo”, los mandatarios decidieron actuar y que las reuniones de los últimos días son una prueba de eso.

A modo de ejemplo, Kast planteó que Chile puede colaborar para que Uruguay también pueda utilizar el corredor bioceánico.

Otro de los temas que el mandatario discutió con Orsi fue la posibilidad de trabajar en conjunto para enfrentar al crimen organizado, por lo que Chile deslizó a Uruguay la opción de adherir al ‘Acuerdo de Santiago’, una iniciativa impulsada por su Cancillería para coordinar el combate al crimen organizado a nivel regional.

“Las puertas quedaron abiertas, hay una muy buena disposición de Uruguay de sumarse al Acuerdo de Santiago, al igual que lo hicieron los líderes en Paraguay, y esto queremos ir expandiéndolo”, informó Kast.

Kast explicó que el acuerdo establece “puntos a trabajar” a nivel regional, que incluyen el control fronterizo, la inmigración irregular, el tráfico de armas y la trata de personas, pero que para ellos los gobiernos deben adelantarse al crimen organizado “que no tiene leyes, no tiene fronteras”.

El mandatario señaló que, pese a las diferencias ideológicas que tiene con su par uruguayo, ambos están “defendiendo la democracia” y han hecho “pronunciamientos muy claros de que la democracia no se puede ver afectada por la violencia”.