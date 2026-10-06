Presidente Kast anuncia medidas para agilizar certificación de discapacidad y aborda listas de espera: “Hechos, no palabras”

Esta jornada, el presidente José Antonio Kast presentó un nuevo proceso para avanzar en la certificación de discapacidad y aseguró que su objetivo es agilizar los tiempos de respuesta del Estado.

El mandatario valoró el trabajo coordinado entre todos los organismos estatales involucrados y planteó la necesidad de avanzar en accesibilidad, ayudas técnicas y reducción de las listas de espera. Según dijo, actualmente existirían cerca de 96 mil personas a la espera de una respuesta.

“Quiero reflejar que somos un tremendo equipo, que la persona sea el centro de lo que hacemos”, dijo Kast, quien estuvo acompañado de las ministras de Salud y Desarrollo Social.

Durante la intervención, el presidente Kast señaló que Chile debe avanzar hacia una mayor accesibilidad y mencionó los problemas que, a su juicio, continúan en espacios públicos. “Chile tiene que ser accesible y nos ha costado años pelear contra un peldaño, contra una rampa que no tiene la inclinación”, sostuvo.

En esa misma línea, el jefe de Estado afirmó, en relación a las listas de espera, que el objetivo del Gobierno será establecer metas y plazos concretos, agregando que “tenemos que responder, tenemos plazos para responder. Siempre hemos dicho: hechos, no palabras; con los hechos vamos a ir demostrando”.

El Presidente aseguró que el Ejecutivo buscará abordar las listas de espera y llevar los compromisos anunciados a resultados concretos. “Lo que ustedes están señalando aquí es que se pusieron un plazo, una meta. Nosotros tenemos que hacer todos los anuncios a través de los medios, personas que están ahí. Cerca de 3 millones de personas en Chile tienen algún grado de discapacidad”.

Actualmente, el proceso de calificación y certificación contempla distintas etapas y permite a las personas acceder al Registro Nacional de la Discapacidad y a la Credencial de Discapacidad.