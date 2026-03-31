Presidente Kast adelanta que indultará a delincuentes pero que después presentará un proyecto para eliminar dicha facultad presidencial

El mandatario aseguró que "vamos a hacer un análisis en profundidad, de cada caso. Y cuando lleguemos a una determinación, lo vamos a comunicar".

El Presidente José Antonio Kast anunció que hará uso de la facultad presidencial de indulto a delincuentes que están cumpliendo penas efectivas, y que posteriormente presentará un proyecto de ley en el Congreso para terminar con esa atribución.

En entrevista con Archi, el mandatario fue consultado por los pronunciamientos de la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, y del exministro de Justicia, Hernán Larraín (UDI) quienes han apuntado a terminar con esa facultad presidencial.

Sobre este punto, Kast aseguró sobre el indulto que “lo voy a usar y después vamos a generar una modificación en la línea que señala la presidenta de la Corte Suprema y el exministro Larraín”.

“Yo creo que es razonable que esto lo vea un órgano colegiado. El indulto como institución, más allá de que hay que hacerle un cambio, siempre tiene que ser una posibilidad que exista“, añadió.

Consultado por el motivo por el cual indultará a delincuentes y después lo cambiará, sostuvo que “hay situaciones que se deben analizar y revisar. Y estamos haciendo una revisión de distintas situaciones, de hechos reales que ocurrieron, sin entrar a discutir la sentencia judicial. Porque son poderes independientes. El indulto no es entrar a cuestionar una decisión judicial“.

Posteriormente, se le preguntó si es que se está evaluando la situación de 14 funcionarios policiales y de Fuerzas Armadas condenados por delitos, ante lo cual señaló que “vamos a estudiar todos los casos que estén solicitando el indulto de la manera formal que corresponda”.

Respecto a plazos para materializar estos indultos, apuntó a que “lo que hemos dicho es que vamos a hacer un análisis en profundidad, de cada caso. Y cuando lleguemos a una determinación, lo vamos a comunicar”.

“Nuestra atención está puesta en un momento crítico de los últimos años en nuestra nación. De una crisis social que se produjo y que generó consecuencias lamentables para los chilenos”, sentenció el Presidente.