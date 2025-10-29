Presidente Gabriel Boric viaja a Corea del Sur: ¿Qué hará el mandatario en el país asiático?

El mandatario partió este martes desde Santiago y arribará este jueves a la capital del país asiático. Revisa su itinerario y quiénes lo acompañarán.

Actualmente, el presidente Gabriel Boric se encuentra viajando a Corea del Sur para una “visita de trabajo” cargada de actividades.

¿Cuál es el itinerario del presidente Gabriel Boric en Corea del Sur?

El mandatario partió este martes desde Santiago y arribará este jueves 30 de octubre a Seúl, capital del país asiático.

En Seúl, encabezará el Seminario Empresarial Chile – Corea del Sur; realizará una visita al Instituto de Ciencia y Tecnología del país asiático (KIST); y sostendrá una reunión con el exsecretario general de Naciones Unidas y reconocido diplomático surcoreano, Ban Ki Moon.

Luego se trasladará hasta Gyeongju, donde se están realizando las reuniones del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico Corea del Sur 2025 (APEC), instancia en que participará de la cumbre de líderes donde están representadas al más alto nivel las economías miembros de este foro, así como con los integrantes del Consejo Consultivo Empresarial de APEC (ABAC), y del CEO Summit que se realizará en el marco de la reunión.

¿Quiénes acompañan al presidente Boric en su viaje a Corea?