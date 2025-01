Presidente Boric tras duras críticas de Eduardo Frei: “En Chile nunca ha sobrado la plata”

El mandatario señaló que “hoy tenemos desafíos distintos, estamos en un momento desafiante para la economía mundial y pienso que Chile está haciendo la pega. Con la cooperación del Congreso, en colaboración entre el sector público y el privado, vamos a sacar adelante a este país”.

Este viernes, el presidente Gabriel Boric sostuvo que en Chile “nunca ha sobrado la plata”, en referencia a las críticas del expresidente Eduardo Frei por el crecimiento económico.

El mandatario emitió estos dichos en el marco de una visita inspectiva a las obras de la concesión vial Puente Industrial, en la comuna de Hualpén, en la Región del Biobío.

Guiño a los dichos de Frei

En el marco de un evento, el expresidente Frei cuestionó el desempeño económico del país, insistiendo en que no se puede conformar con un crecimiento económico mediocre.

“Con respecto a repetir un crecimiento de 2,2 o 2,3% es mediocre para Chile (…). Durante 25 años crecimos sobre el 5% y nos sobraba la plata, pagamos la deuda externa”, dijo.

En esta línea, detalló que “esa era la realidad, no podemos seguir pensando en crecer poco. Me rebelo, porque ya lo hemos hecho y este país lo puede volver a hacer”.

¿Qué dijo el presidente Boric?

En un punto de prensa la mañana de este viernes, el mandatario partió señalando que “desde un comienzo como gobierno señalamos nuestra voluntad de avanzar hacia un modelo de desarrollo más económico, más sostenible, que le permita dar a Chile un salto”.

“Tengo la convicción de que la modernización institucional que estamos haciendo va a permitir salir de los pronósticos pesimistas, salir de los pronósticos pesimistas que parecieran condenarnos a tener un crecimiento del orden del 2% en la próxima década”, agregó.

Recalcó que “esto no se trata solo de un gobierno, tenemos que pensar en un pacto para el desarrollo que vaya mucho más allá, que sea inclusivo, que junto con crecer vayamos disminuyendo la desigualdad. Que no se olvide eso, porque acá no se trata solo de que haya más plata, se trata también de que se distribuya mejor. Ambas no son excluyentes”.

“Yo creo que en Chile nunca ha sobrado la plata, permítanme decirlo, y hoy tenemos desafíos distintos, estamos en un momento desafiante para la economía mundial y pienso que Chile está haciendo la pega. Con la cooperación del Congreso, en colaboración entre el sector público y sector el privado, vamos a sacar adelante a este país”, cerró el mandatario.

Mira el momento