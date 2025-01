Expresidente Frei desafía a Chile a superar crecimiento económico: “No podemos seguir creciendo en torno al 1%, es mediocre”

El expresidente también subrayó que "no hay recetas mágicas", resaltando que los países con mayor desarrollo humano alcanzaron su nivel de crecimiento a través de una modernización social y productiva, fundamentada en el ahorro y el crecimiento económico.

Chile necesita superar el crecimiento económico de un 2% para asegurar su desarrollo y una economía sostenible en el futuro, según el análisis del expresidente Eduardo Frei.

En el marco del evento Un pacto por el crecimiento 2025, el exmandatario destacó la importancia de impulsar una expansión económica significativa para que el país logre afrontar los retos venideros.

Frei valoró positivamente el trabajo del Ministro de Hacienda, Mario Marcel, subrayando que “si no tuviéramos a Marcel, estaríamos en una situación más complicada. Tenemos un buen ministro de Hacienda”.

En relación con el desempeño económico del país, insistió en que no se puede conformar con un crecimiento económico mediocre.

“Con respecto a repetir un crecimiento de 2,2 o 2,3%… es mediocre para Chile, digámoslo de una vez por todas, no podemos seguir creciendo en torno al 1%. Durante 25 años crecimos sobre el 5% y nos sobraba la plata, pagamos la deuda externa. Esa era la realidad, no podemos seguir pensando en crecer poco. Me rebelo, porque ya lo hemos hecho y este país lo puede volver a hacer”, expresó.

Además, remarcó que “no hay recetas mágicas”, y que todos los países de mayor desarrollo humano alcanzaron su nivel de crecimiento mediante una modernización social y productiva, basada en el ahorro y el crecimiento económico.