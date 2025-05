Revelan nuevos antecedentes de Izkia para bloquear arribo de Alberto Larraín como ministro del gobierno de Gabriel Boric

Actualmente, Larraín es el principal sospechoso en una causa donde se investiga un eventual desfalco de fondos públicos.

Un nuevo antecedente se dio a conocer durante las últimas horas en el marco del caso ProCultura que involucran a la exministra del Interior, Izkia Siches y al fundador de la corporación, Alberto Larraín.

Recordemos que hace un par de días se reveló el contenido de las conversaciones que el Presidente Gabriel Boric sostuvo con su amiga Josefina Huneeus, psiquiatra y exesposa de Larraín.

En dicha oportunidad, se reveló que Izkia había llamado a Huneuus para preguntarle por el psiquiatra y que ella había hablado “en confiaza” y que de ahí “Izkia lo bloqueó” como ministro de Estado.

Pero ahora se conocieron nuevos antecedentes de dicha conversación: Un diálogo con su madre, Marta Lagos, en donde entregó más detalles de lo que conversó con la médica.

“La lzkia lo bloqueó porque me llamó a mí, me preguntó qué opinaba yo, y yo le dije que me parecía un peligro público que Alberto fuera ministro de Desarrollo Social, entonces me dijo ‘si la lzkia me salvó’ y nos reímos”, afirmó, según reveló Ex-Ante.

