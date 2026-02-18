Presidente Boric llega por primera vez a Rapa Nui en medio de críticas: Así fue su arribo al territorio insular

El Mandatario Gabriel Boric se encuentra por primera vez en Rapa Nui, donde un grupo de manifestantes expresó su molestia por la tardía visita, en momentos en que su administración se encuentra en la etapa final.

El Presidente Gabriel Boric visitó por primera vez Rapa Nui en medio de críticas por realizar este viaje en el tramo final de su mandato.

Junto al jefe de Estado viajaron el subsecretario Víctor Ramos, la ministra de Obras Públicas, Jessica López, el senador Tomás de Rementería y la senadora electa Karol Cariola.

Al llegar al territorio insular, fue recibido por una comitiva de autoridades, entre las que destacaron la alcaldesa de Rapa Nui, Elizabeth Arévalo, y el diputado Hotuiti Teao.

En paralelo, un grupo de manifestantes llegó hasta las afueras del aeropuerto y, ante la prensa, expresó su molestia por la presencia del Mandatario: “No lo queremos acá”, “nos quieren lavar el cerebro con otra consulta”, “Rapa Nui le dio la más alta votación para que fuera electo, él se presentó y dijo que iba a hacer las reivindicaciones, que además no es descubrir el agua caliente, debería haber ratificado los tratados internacionales”.

Respecto a las motivaciones de su estadía en Rapa Nui, estas se relacionan con temáticas de conectividad e infraestructura.

Ya estamos en Rapa Nui, uno de los lugares más maravillosos de nuestra patria que requiere reconocimiento, respeto y también acciones y presencia del Estado. En estos tres días abordaremos avances en el mejoramiento del terminal de pasajeros del aeropuerto, pavimentación,… pic.twitter.com/dXFYIwUqNe — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) February 19, 2026

Las polémicas que marcaron la previa al viaje al territorio insular

Cabe mencionar que, previo a su viaje, la jefa comunal expresó su descontento: “Somos un gobierno local, un municipio, que hoy destina más de 800 millones de pesos anuales de su presupuesto para subsidiar funciones que corresponden directamente al Estado y, aun así, se nos avisa una visita con menos de 48 horas de anticipación, incluso solicitando apoyo logístico que implica un gasto directo del presupuesto municipal. ¿Cómo no voy a estar profundamente preocupada y frustrada frente a esta situación?”.

Por su parte, el parlamentario Teao subrayó que “esta visita llega tarde y refleja una falta de prioridad política evidente”.

A esto se suma que el 89% de las personas rechazó la iniciativa legislativa de establecer un Estatuto Especial de Gobierno y Administración para Isla de Pascua, que reconocía su condición de Territorio Especial. La propuesta tenía como objetivo desvincular administrativa y políticamente a la isla de la Región de Valparaíso.