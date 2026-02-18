Gobierno defiende gira de Boric a Rapa Nui tras críticas por tardanza de la visita: “Ha habido una agenda de compromisos y metas”

Desde La Moneda, la ministra vocera Camila Vallejo defendió la planificación del viaje y rechazó que exista una desatención hacia la isla, tras las críticas de la alcaldesa Elizabeth Arévalo Pakarati, quien sostuvo que la llegada del mandatario es “bastante tardía”.

A días de que el Presidente Gabriel Boric inicie una gira por Rapa Nui, el Gobierno respondió a los cuestionamientos surgidos desde la isla, donde autoridades locales han expresado que la visita llega con retraso.

La alcaldesa Elizabeth Arévalo Pakarati sostuvo que la llegada del mandatario es “bastante tardía” y aseguró que la comuna no fue prioridad, pese a que el jefe de Estado ha viajado en varias ocasiones a territorios insulares como el archipiélago de Juan Fernández y la Antártica, ambos considerados destinos de acceso complejo.

La secretaria de Estado afirmó que Boric ha desarrollado una agenda territorial constante, visitando 54 de las 56 provincias del país, y recalcó que la acción del Ejecutivo no se limita a la presencia física del Presidente.

“Es importante entender que la gestión de gobierno no se centra solo en la presencia del Presidente de la República, por más presidencialista que sea nuestro sistema. El trabajo y el mandato también se traduce en la acción de sus ministerios, subsecretarías, delegaciones, seremis”, sostuvo.

En esa línea Vallejo agregó: “Eso ha estado funcionando durante todos estos años y particularmente, también en Rapa Nui ha habido una agenda de compromisos y metas en distintos ámbitos (…) eso es muy importante señalarlo para que se entienda bien cómo funciona el Estado y el gobierno en particular, que no depende solo de la presencia del Presidente de la República”.

Según detalló, durante la visita el Presidente revisará el estado de avance de los compromisos adquiridos y dará seguimiento a materias pendientes, en el marco de políticas que trascienden a una sola administración.

“El trabajo del gobierno no se centra solo en la presencia del Presidente, aunque esta le da un realce”, puntualizó la portavoz.