Presidente de Perú admite que dichos de Kast sobre expulsión de migrantes influyeron en refuerzo de frontera: “Ha sido un factor”

En medio de una creciente presión migratoria en la frontera norte de Chile, el Presidente peruano José Jerí confirmó este miércoles que el despliegue militar y el aumento de controles policiales en la frontera sur se tomaron considerando, entre otros factores, las advertencias del candidato presidencial José Antonio Kast sobre una eventual expulsión masiva de migrantes irregulares en una eventaul administración.

En conversación con Mega, el jefe de Estado explicó que su gobierno ha mantenido conversaciones directas con Chile a través de las cancillerías para enfrentar el fenómeno de manera coordinada.

En ese sentido, el mandatario reconoció que las declaraciones de Kast —quien ha insistido en que, de llegar a La Moneda, ordenaría la salida inmediata de extranjeros sin documentos— sí fueron consideradas por Lima al momento de reforzar la vigilancia.

“Ha sido un factor, aunque no el único”, precisó Jerí. “Tenemos un problema de seguridad que debemos enfrentar, y la migración irregular es parte central de ese desafío”.

Consultado sobre si en los últimos días se ha registrado un mayor flujo de personas intentando salir de Chile hacia Perú, el manadtario respondió que “ha habido bastante movimiento”, sin entregar cifras específicas.