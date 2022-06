Tras un positivo balance del estado de excepción en la Macrozona Sur, la ministra del Interior, Izkia Siches, señaló que recomendará al Gobierno la prórroga de la medida.

“Hemos fortalecido los protocolos y comunicación que existe entre las Fuerzas Armadas, Policía de Investigaciones (PDI) y Carabineros, lo que permite un mejor despliegue (…) hay 47 detenidos en la zona y hay una reducción de hechos de violencia”, comentó la secretaria de Estado.

Asimismo, y consultado sobre una eventual visita a la zona, el presidente Gabriel Boric expresó esta jornada: “Tengo el deber de recorrer todo nuestro país y, por lo tanto, sin lugar a dudas voy a ir a Bíobio, voy a ir a La Araucanía, a Los Ríos, Los Lagos y eso lo anunciaremos pertinentemente cuando sea el momento. Estas cosas hay que planificarlas con mucha antelación, tengo la próxima semana un viaje a la zona norte de nuestro país”.

“Que no les quepa duda que, como presidente de la República, no voy a evadir nunca ninguna responsabilidad y vamos a recorrer todo el territorio”, agregó.

Respecto a la prórroga de la medida, el mandatario señaló:”Creo que esto hay que evaluarlo en función de, por un lado, los resultados en materia de percepción de seguridad que se está teniendo en la zona, en donde claramente se ha ido mejorando paulatinamente y además en el dialógo que se ha entablado respecto a las demandas de fondo para poder solucionar un problema histórico que no se arregla de la noche a la mañana”.

“No me cabe ninguna duda que vamos a contar con la buena voluntad del Parlamento para poder aprobar esta extensión en la medida, en que vamos a demostrar de que se está trabajando paralelamente en mejorar la seguridad, como ha quedado demostrado, y por otro lado, las demandas de fondo, que tienen relación con el acceso a servicios y la demanda histórica que, insisto, es un problema mucho más complejo que no se soluciona de la noche a la mañana y en donde tenemos en particular a los ministerios de Desarrollo Social, Interior, Vivienda, Transporte, trabajando de lleno en la zona para poder sacarlo adelante”, agregó.

Sobre las críticas al denominado “estado de excepción acotado”, el jefe de Estado mencionó que “lo de ‘acotado’ no, yo insisto en que esto no se mire por apellido, se mire por los resultados, y estamos teniendo mejores resultados. La situación está mejorando en la zona y vamos a seguir trabajando justamente en esa dirección”.

