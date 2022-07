En medio de las peticiones políticas, el presidente Gabriel Boric manifestó este jueves su interés en visitar la Región de La Araucanía antes de fin de año.

En entrevista con Mega, el jefe de Estado dijo no tener “una agenda exacta de cuándo voy a ir”, sin embargo, “me encantaría ir a La Araucanía antes de fin de año, no tengo ningún problema y que no les quepa duda de que vamos a hacer todos los esfuerzos para eso sea así”, agregó.

El mandatario también indicó que Chile tiene 16 regiones, y que frente a ello, “yo voy a visitar durante mi mandato todas las regiones más de una vez, incluida por supuesto la Región de La Araucanía”.

“Es bueno que un gobierno sea capaz de revisar sus decisiones”

Respecto a la decisión de ampliar la querella contra el líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, pese a que el Ejecutivo había descartado presentar acciones legales, el presidente sostuvo que el Gobierno “tiene el deber de estar siempre evaluando sus decisiones y la decisión final me toca tomarla a mí”.

“Yo, ante los antecedentes que se nos pusieron sobre la mesa, ante la gravedad de las declaraciones de autoatribuirse delitos ya concretados, tomé la decisión de que era importante ampliar la querella”, afirmó.

“En eso asumo la responsabilidad de aquello e insisto: creo que es bueno que un gobierno sea capaz de revisar sus propias decisiones, porque gobiernos obstinados en donde actúan solo así y tratan de estar de acuerdo consigo mismo, la verdad que no traen las mejores soluciones para la gente”, finalizó.