“Merece verdad y justicia”: Boric urge avance en caso de Julia Chuñil tras presunta escucha que revela que habría sido “quemada”

Este jueves el Presidente Gabriel Boric se refirió a los últimos antecedentes respecto al caso de la desaparición de la activista medioambiental Julia Chuñil, luego de que la abogada querellante asegurara que se conoció una escucha en el que uno de los principales sospechosos reconocía que la mujer habría sido “quemada”.

“Queremos saber qué ocurrió, dónde está y exigimos que se conozca toda la verdad”, inició diciendo.

Desde el Palacio de La Moneda, el jefe de Estado también manifestó públicamente su inquietud por el caso, asegurando que “nadie puede permanecer indiferente ante la desaparición de una persona”.

En la misma línea, el mandatario hizo énfasis en el compromiso del Gobierno con los derechos humanos y la justicia.

“Julia es una defensora ambiental, pero también una representante de muchos chilenos y chilenas que luchan por un país más justo. Su causa merece verdad y merece justicia”, indicó.

Finalmente, el Presidente hizo un llamado a las instituciones del Estado a actuar con urgencia y transparencia para esclarecer los hechos.

“No puede haber espacio para la impunidad en nuestro país”, sostuvo.

Desaparición de Julia Chuñil, sospechoso habría revelado que fue posiblemente quemada

La abogada de la familia, Karina Riquelme, aseguró que habría una escucha telefónica en la que un sujeto señala que Chuñil, activista medioambiental a quien se le perdió la pista en noviembre de 2024 en la Región de Los Ríos, habría “sido quemada”.

Riqulme aseguró que “existen en los antecedentes de investigación que Juan Carlos Morstadt ha tenido conversaciones respecto de las cuales ha reconocido que sabe que a Julia Chuñil, la quemaron“.

Del mismo modo, acotó que habría tenido acceso al audio desde la plataforma online del Ministerio Público, y que posteriormente habría sido bloqueada.

Riquelme además sostuvo que “hoy día -ya existiendo esta Fiscalía que no contesta, que no contesta las solicitudes, donde se pidió un cambio de fiscal, que no atiende a la familia, que no nos deja ingresar para litigar- estos antecedentes deben ser conocidos por la opinión pública, por la sociedad y las instituciones encargadas de resguardar los derechos de la familia”.