“Son tiempos polarizados, difìciles”: Boric pide que la Teletón inspire unidad nacional más allá de 27 horas

En la inauguración de la Teletón 2025, el Presidente Gabriel Boric destacó el rol social de la institución, llamó a apoyar la campaña “por amor” y reafirmó que la rehabilitación ocurre durante todo el año. “Son tiempos polarizados, son tiempos difíciles… La Teletón es un momento que nos invita a dejar eso de lado”, remarcó.

El presidente Gabriel Boric inauguró oficialmente la Teletón 2025, instancia en la que destacó el impacto social del programa y su capacidad para convocar apoyo transversal en un país que, según afirmó, atraviesa un clima político y emocional complejo.

“El lema que dice que la Teletón ‘une los corazones de Chile’ no es una expresión vacía”, aseguró el mandatario durante su discurso, enfatizando que ha podido constatarlo “recorriendo Chile” y visitando distintos institutos del país.

El presidente definió la campaña como un lugar excepcional en medio de un año marcado por confrontaciones políticas. “Son tiempos polarizados, son tiempos difíciles… La Teletón es un momento que nos invita a dejar eso de lado”, señaló, calificando este espíritu de encuentro como “un espacio bonito”.

Además, hizo un llamado a que ese espíritu no dure solo las 27 horas del evento televisivo:

“Ojalá sea contagioso, no solamente durante estas 27 horas, sino durante los 365 días del año”.

Asimismo, insistió en que la labor de rehabilitación es permanente. “Muchas veces, quienes tenemos el privilegio de no tener una discapacidad, pensamos en la Teletón en estas 27 horas. Pero la Teletón está sucediendo todos los días del año”, afirmó.

También destacó la labor de los equipos en cada instituto y de las familias que acompañan los procesos de rehabilitación.

Según datos oficiales de la fundación, más de 32 mil niños, niñas y jóvenes reciben atención anual en los 14 centros actualmente operativos.

Respecto al llamado solidario, pidió que la motivación sea genuina: “No lo hagamos por miedo a nosotros alguna vez estar ahí, ni por culpa. Hagámoslo por amor, porque la Teletón nos hace bien”.

Asimismo, se refirió a la meta de este año, que busca superar los $40.502 millones recaudados en 2024. “Esa cifra al final del día no es solo plata. Se traduce en sonrisas, se traduce en una trayectoria de esfuerzo que cambia la vida”, afirmó.

La ceremonia contó con ministros de Estado y la participación de artistas como Cristián Castro, Lucero, Yuri, Mijares, Emmanuel, Nicole, Denisse Malebrán y Polimá Westcoast, entre otros, en el inicio de una jornada clave para la campaña solidaria más masiva del país.

Mira el discurso completo del Presidente Gabriel Boric en la obertura de la Teletón 2025