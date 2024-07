“No les caemos bien”: Presidente Boric reitera críticas contra el empresariado en actividad de Codelco

De todos modos, el mandatario hizo énfasis en la importancia de las alianzas público-privadas y en "trabajar juntos porque la colaboración es necesaria".

Desde la Región de Antofagasta, el presidente Gabriel Boric apuntó nuevamente contra el mundo empresarial, diciendo en el gran empresariado “no cayó bien” el anuncio por la Estrategia Nacional del Litio, y que “no importa porque no les caemos bien”.

¿Qué pasó?

El mandatario llegó hasta el Club Chuquicamata para ser parte de la ceremonia de conmemoración de los 53 años de la nacionalización del cobre. Desde allí, valoró los logros que ha tenido Codelco en “una industria clave, el litio”, e hizo énfasis en la importancia de avanzar en alianzas público-privadas.

En esa línea, recordó el anuncio que hizo en su Cuenta Pública del pasado 1 de junio, donde anunció la Estrategia Nacional del Litio, que “fue motivo de debate”.

“Y en el sector del gran empresariado no cayó bien, pero no importa porque no les caemos bien (…) Tenemos que trabajar juntos porque la colaboración público privada es necesaria, pero acá las decisiones se toman soberanamente por los gobiernos soberanamente elegidos”, aseveró.

Y añadió que cuando tomaron dicha decisión, les advirtieron que las empresas extranjeras u otras compañías no tendrían interés en la estrategia del litio, pero que tras el anuncio han recibido más de 80 declaraciones de interés formales “cuando abrimos las licitaciones en materia del litio, para ser socios con Codelco. Entonces estamos avanzando, y estamos tomando decisiones de largo plazo con una perspectiva soberana”.