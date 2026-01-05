País PAES

Presidente Boric recibirá en La Moneda a estudiantes reconocidos con Trayectorias Educativas tras la PAES

Por Valentina Sánchez Cárdenas

05.01.2026 / 08:33

"Reconocemos los logros de las y los estudiantes de Chile, destacando sus diversos contextos e identidades", señalaron desde el Gobierno.

Este lunes, el presidente Gabriel Boric, junto al ministro de Educación, Nicolás Cataldo, y el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, encabezará a partir de las 11.00 una recepción para los estudiantes para reconocer las Trayectorias Educativas por sus resultados en la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES).

Los resultados se dieron a conocer de manera oficial desde las 8.00 horas de esta jornada; sin embargo, los alumnos y alumnas que obtuvieron puntajes destacados reciben un llamado del mandatario y del ministro de Educación para ser invitados a un desayuno.

Así, las autoridades señalaron que “como Gobierno reconocemos los logros de las y los estudiantes de Chile, destacando sus diversos contextos e identidades. Por eso hoy llamamos quienes rindieron la PAES y obtuvieron Distinciones a las Trayectorias Educativas (DTE)”.

El Ministerio de Educación compartió algunos extractos de las llamadas que hicieron: “Te llamo para felicitarte porque te fue muy, muy bien en la PAES”, “como egresada de un colegio municipal de Trehuaco siéntete orgullosa de toda tu trayectoria, de tu familia”, “aquí estamos en la oficina, trabajando en algo que me agrada mucho, que es llamar a todos los estudiantes que obtuvieron la Distinción a la Trayectoria Educativa” y “también fuiste seleccionada para participar en un desayuno con el presidente el día de mañana (lunes)”.

Calendario admisión universitaria 2026

Tras la publicación de los resultados, se abre el proceso de admisión para 2026.

  • 5 de enero a las 9.00: inicio de la etapa de postulaciones
  • 8 de enero a las 13.00: término de la etapa de postulaciones
  • 8 de enero: publicación oficial instrucciones de matrícula
  • 19 de enero a las 12.00: resultados del proceso de selección
  • 20 de enero: inicio de la primera etapa del proceso de matrícula
  • 22 de enero: cierre de la primera etapa del proceso de matrícula
  • 23 de enero: inicio de la segunda etapa del proceso de matrícula
  • 29 de enero: cierre de la segunda etapa del proceso de matrícula

