Presidente Boric por papel de Trump en Gaza: “Toda persona que cumpla un rol de paz es bienvenido”

De todas formas, el mandatario dijo creer "que los liderazgos siempre tienen que ser humildes, respetar a sus adversarios y creo que el presidente Trump no representa eso".

Este lunes, el presidente Gabriel Boric conversó sobre la situación en Gaza con el papa León XIV durante su encuentro en el Vaticano.

A la salida de la reunión, el mandatario señaló a la prensa que “a todos nos alegra y esperanza que esta masacre tenga un punto final”.

“También nos esperanza la perspectiva de que puedan convivir en paz pueblos que han sufrido tanto a través de la historia larga y no me refiero solo a los últimos sucesos y esperamos que eso sea con autodeterminación como corresponde”, agregó.

“El papa me manifestó que no soy quién para hablar en nombre de él, pero (me señaló) su esperanza en este proceso y en que todos los liderazgos actúen con humildad y respeto por los que están sufriendo y han sufrido”, continuó.

Boric destaca rol de Trump en Gaza

Boric fue consultado por los periodistas sobre el rol que tuvo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el acuerdo alcanzado entre Israel y Hamás, a lo que respondió que “toda persona que cumpla un rol de paz es bienvenido”.

“No conozco los detalles de las tratativas, yo soy de quienes creen que los liderazgos siempre tienen que ser humildes, tienen que respetar a sus adversarios, creo que el presidente Trump no representa eso, pero si tuvo una colaboración para que cesar la masacre en Gaza, bienvenido sea”, afirmó.

Finalmente, recalcó que “acá uno no puede entrar en mezquindades pequeñas, lo importante es toda la gente que estaba sufriendo permanentemente y que ese sufrimiento tenga un punto final sin perjuicio de todas las personas que fueron asesinadas (…). Es esperanzador y bienvenidos sean a todos quienes ayudan en esa causa”.