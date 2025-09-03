Presidente Boric: “Ya no necesitan bombardear el palacio o quemar la bandera con aviones para suspender la democracia”

En el marco de la conmemoración del 30° aniversario del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, el mandatario también defendió la reforma de pensiones, reflexionó sobre los procesos constitucionales recientes y condenó retrocesos democráticos como los ocurridos en Nicaragua.

Este miércoles, el Presidente Gabriel Boric alertó sobre los riesgos actuales que enfrenta la democracia, tanto en Chile como a nivel global, y lanzó dardos a quienes actualmente intentan derrotarla, referenciando al golpe de Estado en Chile en 1973.

Democracia en riesgo: Advertencias desde La Moneda

Durante su intervención desde el Centro Cultural Gabriela Mistral, en el marco de la conmemoración del 30° aniversario del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA), el Mandatario señaló que la democracia ya no es atacada como en el pasado con violencia directa, sino que enfrenta amenazas más sutiles y progresivas.

“Hoy día ya no necesitan bombardear el palacio de gobierno o quemar la bandera con aviones para suspender la democracia. Lo hacen de a poco”, advirtió Boric, enfatizando que esas amenazas provienen tanto de sectores que se autodefinen como de izquierda como de derecha.

Las batallas democráticas en lo cotidiano

Boric vinculó la crisis de confianza democrática con problemáticas sociales concretas como el sistema de pensiones, argumentando que “la democracia también se juega en cosas tan materiales como la pensión que reciben los adultos mayores”.

En ese contexto, defendió la reforma previsional aprobada el año pasado, bajo la actual administración, señalando que se sustenta en el pilar solidario establecido por Bachelet, quien por lo demás estuvo presente en la ceremonia.

Procesos constitucionales y aprendizaje colectivo

El Presidente también hizo referencia a los recientes procesos constitucionales fallidos en Chile, describiéndolos como parte de una “construcción permanente” de la democracia.

“El mundo no se construye desde cero todos los días. Lo público se apoya en bases previas”, sostuvo, llamando a aprender de esas experiencias para fortalecer el sistema institucional.

Como ejemplo concreto de regresión democrática, Boric mencionó el caso de Nicaragua, país que revocó la nacionalidad a escritores como Gioconda Belli y Sergio Ramírez, ambos ahora ciudadanos chilenos.

“No importa si se usa una bandera rojinegra o un discurso fascista: negar derechos fundamentales siempre debe ser condenado”, puntualizó el mandatario.