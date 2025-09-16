País secreto bancario

Presidente Boric llama al Congreso a aprobar proyecto que levanta el secreto bancario: “Esto no es un gallito…”

Por CNN Chile

16.09.2025 / 14:24

{alt}

El mandatario emplazó al Congreso durante la promulgación de la ley que incorpora la Fiscalía Supraterritorial al Ministerio Público.

Este martes, el presidente Gabriel Boric llamó nuevamente al Congreso a aprobar el alzamiento del secreto bancario, afirmando que de esa forma se podrá perseguir la ruta del dinero del narcotráfico.

El mandatario emitió estos dichos durante la ceremonia de promulgación de la ley que incorpora la Fiscalía Supraterritorial —entidad especializada en crimen organizado y delitos de alta complejidad— al Ministerio Público.

¿Qué dijo Boric sobre el secreto bancario?

En la instancia, el presidente señaló que “esta normativa que promulgamos se suma a las más de 70 leyes que en conjunto con el Congreso hemos despachado en materia de seguridad durante nuestro periodo”, asegurando que es “el mayor número de leyes promulgadas en este ámbito desde el retorno a la democracia”.

En este contexto es que el mandatario aludió a ciertas “tareas pendientes” en la lucha contra el crimen organizado, entre ellas la propuesta del Ejecutivo sobre el levantamiento del secreto bancario. “Esto no es un gallito entre gobierno y oposición, es perseguir a los jefes de la delincuencia”, aseguró.

“Tenemos, por cierto, tareas pendientes. Por eso llamo al Honorable Congreso Nacional. Yo sé que quienes están aquí presentes nos apoyan con esto (…), pero ha costado sacarlo adelante”, sostuvo el jefe de Estado, mencionando al presidente del Senado, Manuel José Ossandón, entre quienes apoyan la iniciativa.

Finalmente, Boric recalcó que “es tremendamente importante que el Congreso Nacional saque adelante este proyecto que levanta el secreto bancario para que la fiscalía pueda perseguir la ruta del dinero y profundizar en la trama invisible del narcotráfico y del crimen organizado”.

DESTACAMOS

País Llega CNN Chile On Time, la nueva forma de informarse con Inteligencia Artificial

LO ÚLTIMO

Programas completos ¿Siguen las altas temperaturas en Santiago? Revisa el pronóstico para este miércoles 17
Fiscalía confirma que pidió ampliación de la investigación de contra Monsalve a petición de su defensa
Usain Bolt demuestra que es humano: "Cuando subo las escaleras, me quedo sin aliento"
De la cancha al estudio de grabación: Futbolista se suma al “EA Sports FC 26″ como jugador y en la banda sonora
Matthei apunta contra Delpiano por calificación de "terrorismo en La Araucanía": "Es una falta de respeto a las víctimas"
El Superman de James Gunn aterriza en el streaming: Fecha de estreno en HBO Max y detalles