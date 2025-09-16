Presidente Boric llama al Congreso a aprobar proyecto que levanta el secreto bancario: “Esto no es un gallito…”

El mandatario emplazó al Congreso durante la promulgación de la ley que incorpora la Fiscalía Supraterritorial al Ministerio Público.

Este martes, el presidente Gabriel Boric llamó nuevamente al Congreso a aprobar el alzamiento del secreto bancario, afirmando que de esa forma se podrá perseguir la ruta del dinero del narcotráfico.

El mandatario emitió estos dichos durante la ceremonia de promulgación de la ley que incorpora la Fiscalía Supraterritorial —entidad especializada en crimen organizado y delitos de alta complejidad— al Ministerio Público.

¿Qué dijo Boric sobre el secreto bancario?

En la instancia, el presidente señaló que “esta normativa que promulgamos se suma a las más de 70 leyes que en conjunto con el Congreso hemos despachado en materia de seguridad durante nuestro periodo”, asegurando que es “el mayor número de leyes promulgadas en este ámbito desde el retorno a la democracia”.

En este contexto es que el mandatario aludió a ciertas “tareas pendientes” en la lucha contra el crimen organizado, entre ellas la propuesta del Ejecutivo sobre el levantamiento del secreto bancario. “Esto no es un gallito entre gobierno y oposición, es perseguir a los jefes de la delincuencia”, aseguró.

“Tenemos, por cierto, tareas pendientes. Por eso llamo al Honorable Congreso Nacional. Yo sé que quienes están aquí presentes nos apoyan con esto (…), pero ha costado sacarlo adelante”, sostuvo el jefe de Estado, mencionando al presidente del Senado, Manuel José Ossandón, entre quienes apoyan la iniciativa.

Finalmente, Boric recalcó que “es tremendamente importante que el Congreso Nacional saque adelante este proyecto que levanta el secreto bancario para que la fiscalía pueda perseguir la ruta del dinero y profundizar en la trama invisible del narcotráfico y del crimen organizado”.