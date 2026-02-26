Presidente Boric envía mensaje: “La política internacional debe tener continuidad; debemos aprender de lo que se hizo antes”

Los dichos del mandatario se dieron en el marco del lanzamiento del libro de la Memoria Institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Este jueves, el presidente Gabriel Boric envió un mensaje al mandatario electo, José Antonio Kast, sobre la importancia de la continuidad en política internacional.

Sus dichos se dieron en el marco del lanzamiento del libro de la Memoria Institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores, que recoge el trabajo realizado entre 2022 y 2026, instancia en la que también participó el canciller Alberto Van Klaveren.

Las palabras del mandatario también ocurren en medio de la polémica entre Estados Unidos y Chile a propósito del proyecto Chile China Express, que busca construir un cable submarino de fibra óptica que conecte Hong Kong con la Región de Valparaíso.

En la instancia, el presidente partió relevando el trabajo de Van Klavere: “su experiencia ha sido fundamental para poder llevar adelante la política exterior de Estado de Chile en estos tiempos tan turbulentos. Su consejo, su capacidad de ponderar los diferentes elementos en estos momentos tensos, han sido para mí una guía”.

También reflexionó respecto a la continuidad de la política internacional ad portas de la asunción de José Antonio Kast. “La política internacional debe tener una continuidad y quienes tenemos el honor de ejercerla por el tiempo que dura nuestro mandato debemos tener en cuenta, respetar y aprender de lo que se ha hecho antes”.

“Navegar en un clima de transición e incertidumbre parece ser el signo de los tiempos. Pero aunque todo lo que pensamos sólido hoy parezca desvanecerse en el aire, desde Chile decimos con tranquilidad que hay un principio que no admite fluctuaciones: nuestras decisiones de política exterior y política comercial las tomamos con mirada de Estado“, agregó.

El mandatario mencionó como ejemplo su asistencia a la asunción de Javier Milei en Argentina y el debate que ello implicó. “Yo no tuve ninguna duda, el canciller tampoco, porque si algo tenemos claro, es que nosotros, quienes ocupamos hoy estos lugares, somos aves de paso y lo dijimos explícitamente: los presidentes pasan, las instituciones y los pueblos quedan“.