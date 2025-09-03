Presidente Boric designa a nuevos embajadores de Chile en Suiza y en la Organización de Estados Americanos: ¿Quiénes son?

Se trata de Carla Serazzi, Tomás Pascual y Andrea Droppelman.

La Cancillería informó que el presidente Gabriel Boric designó a Carla Serazzi como nueva embajadora en Suiza; a Tomás Pascual como representante permanente de chile ante la Organización de Estados Americanos (OEA); y ascendió a grado de embajadora a Andrea Droppelman.

Serazzi es periodista de la Universidad Católica del Norte de Antofagasta y egresada de la Academia Diplomática Andrés Bello. Tiene un Máster en Administración Pública de la John F. Kennedy School of Government en la Universidad de Harvard y es egresada del Magíster en Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Al momento de su designación, se desempeñaba como jefa de la División de Asuntos Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Anteriormente, Carla Serazzi fue embajadora de Chile en Irlanda y representante permanente alterna de Chile ante la ONU y otros organismos internacionales en Ginebra.

También ha llevado a cabo funciones en la Misión Permanente de Chile ante las Naciones Unidas, en Nueva York; y en la Misión Permanente de Chile ante la OEA en Washington D. C.

Por su parte, Tomás Pascual es abogado de la Universidad de Chile y posee un Máster en Derecho especializado en Derecho Internacional de los Derechos Humanos en la London School of Economics and Political Science y es diplomado del Programa de Estudios Avanzados en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la American University, en Washington D. C.

Al momento de su nombramiento, ejercía como jefe de la División de Derechos Humanos de la Cancillería.

Asimismo, es especialista en derecho internacional de DD. HH., movilidad humana y sistema de justicia penal. Tiene experiencia en litigación penal en causas sobre graves violaciones a los derechos humanos en Chile; tramitación de proyectos de ley; coordinación y consultoría de proyectos con organismos internacionales; implementación de estándares de derecho internacional de los derechos humanos en materia procesal penal, y cuenta con experiencia docente como profesor universitario en derecho internacional, derechos humanos y movilidad humana.

Mientras que Andrea Droppelman es la jefa de la recientemente creada División de Asuntos de Género de la Cancillería.

Previamente, se desempeñó como consejera y jefa de Cancillería en la Embajada de Chile en Canadá, fue cónsul en Estocolmo y cumplió labores en la Embajada de Chile en Japón.

Junto con ello, fue subdirectora de la División de Asuntos Multilaterales, jefa del Departamento de Servicio Exterior de la División de Gestión de Personas y trabajó en el gabinete del director general de Política Exterior y en la Dirección de Planificación.

Es periodista y licenciada en comunicación social de la Universidad Diego Portales y egresada de la Academia Diplomática Andrés Bello. Posee un Magíster en Relaciones Internacionales y Comunicación de la Universidad Complutense de Madrid.