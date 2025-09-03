Reporte de la Fiscalía revela que en 2024 hubo 49 asesinatos en cárceles: Cifra representa aumento de 36% en relación al 2023

En el caso de la Región Metropolitana, los casos de homicidio en recintos penales pasaron de 8 a 20, con un aumento de 150%.

Un reporte anual del Ministerio Público reveló que durante 2024 hubo 49 asesinatos al interior de recintos penales a lo largo del país. Esta cifra representa un aumento de 36% respecto al 2023, cuando se registraron 36 casos.

¿La razón? Para el exfiscal Luis Toledo, director del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián, esta situación “tiene como factor principal el rápido crecimiento de la población penal”, dijo a El Mercurio.

Según datos de Gendarmería, a fines de 2023 había 53.450 reclusos; mientras que un año después dicho número subió a 59.118, reflejando un aumento de 10,6%.

Toledo comentó que esto “intensifica la competencia por espacio y bienes básicos, transformando las cárceles en entornos de violencia espontánea y fragmentada, donde la gobernanza institucional se ve seriamente cuestionada”.

Homicidios en penales de la Región Metropolitana

En el caso de la Región Metropolitana, los casos de homicidio en cárceles pasaron de 8 a 20, con un aumento de 150%.

Los números se explicarían por “la alta densidad penal y perfiles delictivos más complejos explican la mayor incidencia de homicidios en esta región”, aseveró al citado medio Christian Alveal, exdirector nacional de Gendarmería.

Mientras que Pilar Giannini, exjefa de la División de Seguridad Pública, acotó que “la experiencia comparada a nivel internacional muestra que los centros carcelarios, especialmente cuando existe sobrepoblación, escasa segmentación de internos y la ausencia de medidas para aislar a reclusos de alta peligrosidad, se convierten en terreno fértil para que las bandas criminales operen y expandan su poder desde dentro de la prisión e incluso hacia el exterior”.

Y añadió que esto “se ve aún más agravado con casos de corrupción”.

Otro factor sería el cambio en la población penal con la llegada de población extranjera.

“En el 2000 representaban 2,6% (principalmente bolivianos y peruanos de bajo compromiso delictual). Hoy alcanzan 15,7%, con predominio de colombianos y venezolanos (57%), vinculados a estructuras criminales más complejas”, añadió Alveal.

Homicidios en cárceles en 2025

En lo que va de 2025, se han registrado 18 casos de homicidio en los distintos recintos penales de Chile, según comentó Gendarmería al citado medio.

“La sobrepoblación y las características sociocriminógenas -más violenta y refractaria- de quienes han ingresado al sistema penal durante el último período, tuvieron como consecuencia durante el 2024 un incremento cercano al 37%”.

Debido a ello, se está implementando un plan de acción focalizado en 12 cárceles “prioritarias”, donde se concentró el 80% de las muertes. Esto ha permitido “reducir en un 30% las muerts vinculadas a hechos de violencia”.