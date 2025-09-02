Presidente Boric defiende reforma de pensiones y acusa que hay un “grupo pequeño” que “hoy amenaza con hacerla retroceder”

Las palabras del mandatario son en referencia a las propuestas en materia previsional -como el "Chao Préstamo"- del candidato presidencial republicano José Antonio Kast.

Este martes, el presidente Gabriel Boric encabezó en La Moneda una ceremonia por el aumento del pago de la Pensión Garantizada Universal (PGU) para pensionados de 82 años y más.

En la actividad, el mandatario reiteró la relevancia de la reforma previsional y las dificultades que atravesó durante sus 10 años de tramitación: “Esta reforma de pensiones debemos defenderla frente a quienes quieren retroceder. Sacarla adelante costó más de una década y no es fácil”.

En esa línea, llamó a defender el proyecto de quienes -según dijo- buscan retroceder en garantías ya obtenidas. Esto, en referencia al proyecto “Chao Préstamo” del candidato presidencial José Antonio Kast.

🔴Presidente Gabriel Boric en actividad por aumento de la PGU a 250 mil a mayores de 82 años: “Hubo un grupo pequeño que no quiso sumarse a esta reforma y que hoy amenaza con hacerla retroceder. No estamos disponible para eso.” @cnnchile pic.twitter.com/EVJuwbQwhS — Ivo Goic (@ivogoic) September 2, 2025

“Esta reforma se apoya sobre una conquista anterior, que fue la PGU, porque así se construye la buena política en Chile, construyendo sobre lo que teníamos antes”, remarcó.

Boric también remarcó que como progresismo no estarán disponibles para retroceder en esta legislación: “Hubo un grupo pequeño que no quiso sumarse a esta reforma y que hoy amenaza con hacerla retroceder. No estamos disponibles para eso”.