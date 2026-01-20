Presidente Boric firmó decreto para otorgar facilidades tributarias a afectados por incendios forestales en Ñuble y Biobío

SII anuncia medidas de alivio tributario para personas afectadas por incendios forestales en Ñuble y Biobío
Las medidas van dirigidas para contribuyentes de 16 comunas de las regiones de Ñuble y Biobío.
El mandatario informó sobre la medida en sus redes sociales.
El presidente Gabriel Boric informó que firmó un decreto para dar facilidades tributarias a las personas afectadas por los incendios forestales en las regiones de Ñuble y Biobío.
En su cuenta de X, el mandatario escribió: “Acabo de firmar decreto que autoriza a la Tesorería de la República otorgar todas las facilidades tributarias a los afectados por los incendios en Biobío y Ñuble”.
Acabo de firmar decreto que autoriza a la Tesorería de la República otorgar todas las facilidades tributarias a los afectados por los incendios en BioBio y Ñuble.
— Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) January 20, 2026
Hasta la fecha, y según lo comunicado por las autoridades, hay 20 personas fallecidas producto de los incendios.
Asimismo, hay 508 viviendas destruidas en Biobío y 82 en Ñuble.
Hasta la fecha hay 28 incendios en combate y las regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía se mantienen con alerta roja.
La comuna de San Fernando en O’Higgins también se encuentra bajo alerta roja.
