Presidente Boric firmó decreto para otorgar facilidades tributarias a afectados por incendios forestales en Ñuble y Biobío

Por CNN Chile

20.01.2026 / 12:50

El mandatario informó sobre la medida en sus redes sociales.

El presidente Gabriel Boric informó que firmó un decreto para dar facilidades tributarias a las personas afectadas por los incendios forestales en las regiones de Ñuble y Biobío.

En su cuenta de X, el mandatario escribió: “Acabo de firmar decreto que autoriza a la Tesorería de la República otorgar todas las facilidades tributarias a los afectados por los incendios en Biobío y Ñuble”.

Hasta la fecha, y según lo comunicado por las autoridades, hay 20 personas fallecidas producto de los incendios.

Asimismo, hay 508 viviendas destruidas en Biobío y 82 en Ñuble.

Hasta la fecha hay 28 incendios en combate y las regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía se mantienen con alerta roja.

La comuna de San Fernando en O’Higgins también se encuentra bajo alerta roja.

