Presidente Boric declara duelo nacional por muerte de piloto Sergio Hidalgo en accidente de helicóptero de la FACh

El mandatario destacó la trayectoria y el compromiso del oficial, enviando sus condolencias a la familia, a la institución y a los compañeros del uniformado.

El Presidente Gabriel Boric decretó este viernes 17 de octubre duelo nacional en honor al Capitán de Bandada (A) Sergio Hidalgo Leiva, piloto de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) que falleció tras el accidente aéreo ocurrido en los Campos de Hielo Sur, en la Región de Aysén.

“Para honrar su legado de servicio al país y valiosa trayectoria, he decidido decretar Duelo Oficial durante el día de hoy”, anunció el mandatario a través de redes sociales.

“A sus familiares, seres queridos y a toda la Fuerza Aérea de Chile, un gran abrazo en este difícil momento. Sepan que todo el país está con ustedes”, agregó.

El accidente

El helicóptero modelo Black Hawk, perteneciente al Grupo de Aviación N.º 9 había despegado el jueves desde una base aérea en el sur del país, con cuatro tripulantes a bordo.

Durante la expedición en Campos de Hielo Sur, la aeronave perdió contacto con los equipos de tierra, lo que activó de inmediato los protocolos de búsqueda y rescate.

Durante la mañana de este viernes, las autoridades lograron ubicar la aeronave.

“Fue hallada con sus cuatro ocupantes, encontrándose tres con vida y lamentablemente uno de ellos fallecido”, confirmó la FACh.

