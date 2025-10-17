Presidente Boric declara duelo nacional por muerte de piloto Sergio Hidalgo en accidente de helicóptero de la FACh
Por CNN Chile
17.10.2025 / 16:37
El mandatario destacó la trayectoria y el compromiso del oficial, enviando sus condolencias a la familia, a la institución y a los compañeros del uniformado.
El Presidente Gabriel Boric decretó este viernes 17 de octubre duelo nacional en honor al Capitán de Bandada (A) Sergio Hidalgo Leiva, piloto de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) que falleció tras el accidente aéreo ocurrido en los Campos de Hielo Sur, en la Región de Aysén.
“Para honrar su legado de servicio al país y valiosa trayectoria, he decidido decretar Duelo Oficial durante el día de hoy”, anunció el mandatario a través de redes sociales.
“A sus familiares, seres queridos y a toda la Fuerza Aérea de Chile, un gran abrazo en este difícil momento. Sepan que todo el país está con ustedes”, agregó.
El accidente
El helicóptero modelo Black Hawk, perteneciente al Grupo de Aviación N.º 9 había despegado el jueves desde una base aérea en el sur del país, con cuatro tripulantes a bordo.
Durante la expedición en Campos de Hielo Sur, la aeronave perdió contacto con los equipos de tierra, lo que activó de inmediato los protocolos de búsqueda y rescate.
Durante la mañana de este viernes, las autoridades lograron ubicar la aeronave.
“Fue hallada con sus cuatro ocupantes, encontrándose tres con vida y lamentablemente uno de ellos fallecido”, confirmó la FACh.
¿Quién era el piloto que murió en accidente de helicóptero?
- Desde la FACh señalaron que la víctima del accidente fue el Capitán de Bandada (A) Sergio Hidalgo Leiva, de 32 años y nacido en el sur del país.
- Comenzó en 2011 su carrera en la Escuela de Aviación de la FACh, hasta el 2014, realizando cursos en la Inter American Air Force Academy y en la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) entre 2016 y 2022.
- Según su Linkedin, tenía 11 años de experiencia en la FACh, trabajando en diferentes áreas, tales como logística, procesos de instrucción y operaciones aéreas.
- En su biografía, se detalla que Hidalgo contaba con experiencia “volando helicópteros y aeronaves de ala fija, con más de 1.200 horas de vuelo; dentro de las cuales, 900 corresponden a ala rotatoria y más de 300 a ala fija”.
- Leiva actualmente se desempeñaba como piloto de la aeronave y prestaba servicios en el Grupo de Aviación N.º 9.