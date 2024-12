Presidente Boric en ceremonia por proyecto de reparación de deuda histórica: “No gobernamos pensando en la popularidad”

El mandatario se refirió a las voces que se mostraron contrarias al proyecto. “Algunos me decían que esto no tiene ningún apoyo en las encuestas, que no es importante, que no hay que hacerlo”, dijo.